Ã–SYM: ALES baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

18 KasÄ±m'da yapÄ±lacak Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± sonbahar dÃ¶nemi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±.

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezince (ÖSYM), 18 KasÄ±m'da yapÄ±lacak Akademik Personel ve Lisansüstü EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (ALES) sonbahar dönemi baÅŸvurularÄ± alÄ±nmaya baÅŸladÄ±.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES, 18 KasÄ±m 2018'de 81 il merkezi ile LefkoÅŸa'da uygulanacak. SÄ±nav saat 10.15'te baÅŸlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak.

SÄ±nava baÅŸvurular, bugünden itibaren 27 Eylül'e kadar elektronik ortamda yapÄ±lacak.

11 Haziran'daki YÖK Yürütme Kurulu toplantÄ±sÄ±nda daha yÄ±lda 2 kez yapÄ±lan ALES'in bu yÄ±l 3 kez yapÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Karara iliÅŸkin açÄ±klamada "BilindiÄŸi üzere 06 MayÄ±s 2018 tarihinde ALES/1 sÄ±navÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Geriye kalan iki sÄ±navdan; takvime yeni eklenen ALES/2 sÄ±navÄ± 30 Eylül 2018, ALES/3 sÄ±navÄ± ise daha önceden takvimde ilan edildiÄŸi gibi 18 KasÄ±m 2018 tarihinde yapÄ±lacak" denilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

ALES bu yÄ±l 3 kez yapÄ±lacak, yeni sÄ±nav 30 EylÃ¼l'de

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 12:05

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