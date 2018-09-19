GYÄ°AD adÄ±ndaki 'iÅŸ adamÄ±' ifadesi, 'iÅŸ insanÄ±' olarak deÄŸiÅŸtirildi

'GenÃ§ YÃ¶netici ve Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi', adÄ±nÄ± 'GenÃ§ YÃ¶netici ve Ä°ÅŸ Ä°nsanlarÄ± DerneÄŸi' olarak deÄŸiÅŸtirdi.Â

Genç Yönetici ve Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi (GYÄ°AD), adÄ±nÄ± “Genç Yönetici ve Ä°ÅŸ Ä°nsanlarÄ± DerneÄŸi” olarak deÄŸiÅŸtirdi.

Dernek, cinsiyet eÅŸitliÄŸine dikkat çekmek ve ayrÄ±mcÄ± dil kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n önüne geçmek için böyle bir deÄŸiÅŸime gittiklerini ifade etti.

Dernek baÅŸkanÄ± YiÄŸit SavcÄ±, “2006 yÄ±lÄ±nda ilk kadÄ±n baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± seçmiÅŸtik, bugün de yönetim listemizde kadÄ±n ve erkek üye sayÄ±mÄ±z eÅŸit” dedi.

TÜSÄ°AD’IN DA ADI DEÄžÄ°ÅžMÄ°ÅžTÄ°

1971 yÄ±lÄ±nda kurulan Türk Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (TÜSÄ°AD) isim deÄŸiÅŸikliÄŸi kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. TÜSÄ°AD'Ä±n yeni adÄ± Türk Sanayici ve Ä°ÅŸinsanlarÄ± DerneÄŸi oldu. 48. OlaÄŸan Genel Kurulu'nda açÄ±klanan deÄŸiÅŸimin sebebi cinsiyet eÅŸitliÄŸi olarak gösterildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 11:43

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