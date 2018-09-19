Kur krizi diyaliz merkezlerini de etkiledi

Pek Ã§ok diyaliz merkezi, yÃ¼kselen dÃ¶viz kurlarÄ± nedeniyle taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, kahvaltÄ± gibi hizmetleri Ã¼cretsiz veremeyeceklerini duyurdu.

Kurdaki yüksek artÄ±ÅŸ diyaliz merkezlerini de etkiledi. Merkezler, seans içi ücretsiz hizmet sunumlarÄ±nÄ± kesmeye baÅŸladÄ±.

Gazete Duvar'dan HacÄ± BiÅŸkin'in haberine göre Ä°zmir, Çorum, Bodrum ve AydÄ±n Söke’deki diyaliz merkezlerinin çoÄŸu seans içi ücretsiz hizmet sunumlarÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. KaldÄ±rÄ±lan hizmetler arasÄ±nda hastayÄ± evden hastaneye taÅŸÄ±ma, kahvaltÄ± gibi birçok hizmet de yer alÄ±yor. BaÄŸÄ±msÄ±z Diyaliz Merkezleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Basri YÄ±lmaz, “’YÄ±lbaÅŸÄ±na kadar dayanacaÄŸÄ±z’ diyorlar. Ä°ÅŸte bu ‘batÄ±yoruz’ demek” diyerek bu maliyetlerin devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lamasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Pek çok Diyaliz merkezi taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, kahvaltÄ± gibi hizmetleri ücretsiz veremeyeceklerini hastalarÄ±na duyurdu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 11:36

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