Yerli Ã¼retim logosu belli oldu

Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan: Bize inanan, bizimle beraber Ã¼rÃ¼nlerini burada Ã¼reten yabancÄ± firmalarÄ±n TÃ¼rkiye'de Ã¼retilen Ã¼rÃ¼nleri de yerlidir.

Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, yerli üretim logosunu tanÄ±ttÄ±.

Pekcan, "Kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleÅŸmesine imkan yok. Varsa da bu kÄ±sÄ±tlÄ± olacaktÄ±r" diyerek "Burada bir noktanÄ±n altÄ±nÄ± çiziyorum. Bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancÄ± firmalarÄ±n Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir" ifadesini kullandÄ±.

Pekcan, "Son dönemde denetimlerde 131 firmanÄ±n bin 296 ürününde haksÄ±z fiyat artÄ±ÅŸÄ± tespit edildi" ifadelerini kullandÄ±. Pekcan "680 ürünün gramajÄ±nda oynama belirlendi" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 11:14

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