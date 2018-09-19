'KoÅŸullar dÃ¼zelsin, sÃ¶zleÅŸmeli iÅŸÃ§iler kadroya alÄ±nsÄ±n'

EskiÅŸehir Renta ve Doruk fabrikalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler koÅŸullarÄ±n dÃ¼zeltilmesi ve kadro talebiyle eylemde.

EskiÅŸehir Renta ve Doruk fabrikalarÄ±nda patrona tepki büyüyor.

BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu fabrikalarda, sözleÅŸmeli iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmasÄ±, yemek ve servislerde iyileÅŸtirme, iÅŸveren baskÄ±sÄ±na son verilmesi talepleriyle iÅŸçiler eylemlere baÅŸladÄ±. YarÄ±m saatlik iÅŸ bÄ±rakma ve mesaiye kalmama ÅŸeklinde baÅŸlayan eylemler, talepler kabul edilinceye kadar artarak devam edecek. Ä°ÅŸ yoÄŸunluÄŸunun fazla olduÄŸu fabrikada, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n çoÄŸunun sözleÅŸmeli olduÄŸu ve iÅŸ yükünün çoÄŸunun sözleÅŸmeli iÅŸçilerde olduÄŸu belirtilirken, patronun yeni dönemde yalnÄ±zca 35 iÅŸçiyi kadroya alacaÄŸÄ±nÄ± söylemesi tepkilere neden oldu. (EskiÅŸehir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 10:57

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