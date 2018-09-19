Marmara iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

FotyoÄŸraf: Pixabay

Marmara iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

    • 19 EylÃ¼l 2018 10:25

    ParÃ§alÄ± ve az bulutlu havanÄ±n hakim olmasÄ± beklenen Marmara bÃ¶lgesinde kuvvetli rÃ¼zgar uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

    Marmara Bölgesi genelinde havanÄ±n parçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

    Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek.

    ParçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin edilen bölgede rüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

    RüzgarÄ±n kuvvetli olarak esmesi beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 10:57
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