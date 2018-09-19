Berkinâ€™in katili yine tutuklanmadÄ±

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Gezi eylemleri sÄ±rasÄ±nda polisin attÄ±ÄŸÄ± biber gazÄ± fiÅŸeÄŸinin baÅŸÄ±na isabet etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Berkin Elvan’Ä±n öldürülmesine iliÅŸkin açÄ±lan davanÄ±n bugün görülen duruÅŸmasÄ±nda tanÄ±klarÄ±n dinlenmesine devam edildi. Mahkeme, Elvan Ailesi avukatlarÄ±nÄ±n taleplerine raÄŸmen sanÄ±k Fatih DalgalÄ±’yÄ± duruÅŸmalarÄ± takip ettiÄŸi ve kaçma ÅŸüphesi olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle tutuklamadÄ±.

Gezi eylemleri sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul OkmeydanÄ±’nda polisin attÄ±ÄŸÄ± biber gazÄ± fiÅŸeÄŸinin baÅŸÄ±na isabet etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Berkin Elvan’Ä±n öldürülmesinde iliÅŸkin açÄ±lan davanÄ±n altÄ±ncÄ± duruÅŸmasÄ± bugün, ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dava kapsamÄ±nda “OlasÄ± kastla öldürmek” suçundan yargÄ±lanan ve halen Van Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’nde görevli olan sanÄ±k polis Fatih DalgalÄ± duruÅŸmaya, Van 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi’nden SEGBÄ°S ile katÄ±ldÄ±.

Elvan ailesi ve avukatlarÄ±nÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmayÄ± HDP Milletvekilleri Zeynel Özen, Hüda Kaya, DilÅŸad Canbaz Kaya, Garo Paylan, Oya Ersoy, Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ ve CHP Milletvekilleri Sezgin TanrÄ±kulu ve Ali Åžeker, Gezi Åžehit, Gazi ve Aileleri Platformu, Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ± ve Cumartesi Anneleri gibi demokratik kitle örgütü temsilcilerinin aralarÄ±nda olduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi izledi.

MÜHÄ°MMAT ÇELÄ°ÅžKÄ°SÄ°

DuruÅŸmada olay gününde OkmeydanÄ± çevresinde görev yapan ve ZET silahÄ± kullanma sertifikasÄ± bulunan 6 polis tanÄ±k olarak dinlendi. TanÄ±klarÄ±n hepsi olay günü Mecidiyeköy varyant tarafÄ±nda görev yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve olay yerine gitmediklerini ifade etti. Olay anÄ±na iliÅŸkin görüntülerin izletildiÄŸi tanÄ±klar, sanÄ±k polis Fatih DalgalÄ±’yÄ± ve görüntüdeki diÄŸer polisleri tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± beyan etti.

TanÄ±klar ZET silahÄ±nÄ± ve mühimmatlarÄ± alÄ±rken tutanak alÄ±nÄ±p alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki sorusuya çeliÅŸkili cevaplar verdi. TanÄ±klardan 4’ü mühimmatÄ±n tutanak karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilmediÄŸini iddia ederken 2’si tutanak karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verildiÄŸini beyan etti.

‘KATÄ°LLERÄ° DEÄžÄ°L SAVUNANLARI TUTUKLUYORSUNUZ’

TanÄ±k beyanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan avukat beyanlarÄ±na geçildi. Elvan Ailesi avukatlarÄ±ndan Avukat ÇiÄŸdem Akbulut, olay anÄ±na ait görüntülere iliÅŸkin Adli TÄ±p Kurumundan gelen raporu samimi bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve görüntülerin Ulusal Kriminal Büroya gönderilmesini talep etti. Akbulut, “Jandarma Kriminal LaboratuvarÄ±nÄ±n katilin yüzde 70 oranÄ±nda Fatih DalgalÄ± olduÄŸunu söylemesi sizin için yeterli deÄŸilse görüntülerin Ulusal Kriminal Büroya gönderilmesini talep ediyorum.” dedi.

SanÄ±k polis Fatih DalgalÄ±’nÄ±n soruÅŸturma ve kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda doÄŸru beyanlarda bulunmadÄ±ÄŸÄ±na ve çeliÅŸkili ifadeler verdiÄŸine dikkat çeken Akbulut, “SanÄ±k olay günü ZET silahÄ± alÄ±p E5 üzerinden ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyledi, olay günü araçta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyledi. SanÄ±ÄŸÄ±n tek doÄŸru beyanÄ± ZETci olduÄŸuydu.” dedi.

Olay günü HTS kayÄ±tlarÄ±ndan sanÄ±k DalgalÄ±’nÄ±n telefonunun Berkin Elvan’Ä±n vurulduÄŸu yerden sinyal verdiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Akbulut, “Berkin’i vuran kolu sargÄ±lÄ± katil polis DalgalÄ±’dÄ±r. Her celse size yalan söyledi ama siz onu tutuklamÄ±yorsunuz. Bugünlerde meslektaÅŸlarÄ±nÄ±z ve siz, katilleri deÄŸil avukatlarÄ±nÄ± tutukluyorsunuz. Berkin Elvan’Ä±n davasÄ±na bakmalarÄ± ‘örgüt üyeliÄŸi’ diye dosyaya konuldu. SanÄ±k DalgalÄ±’yÄ± tutuklamayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyoruz. Bugünlerde halk çocuklarÄ±nÄ± öldürenleri deÄŸil, savunanlarÄ± tutukluyor katilleri ve yalancÄ±larÄ± koruyor sisteminiz. AmacÄ±mÄ±z bu katilleri ve yalancÄ±larÄ± koruduÄŸunuzu teÅŸir etmek.” dedi. Akbulut sanÄ±k DalgalÄ±’nÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ± talep etti.

‘HEYET MADDÄ° GERÇEÄžE VARMAK Ä°ÇÄ°N NE BEKLÄ°YOR’

Elvan Ailesi avukatlarÄ±ndan Can Atalay da, Elvan’Ä± vuran polisin DalgalÄ± olduÄŸuna iliÅŸkin herhangi bir ÅŸüphe kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. “Jandarma Kriminal ve Ulusal Kriminal kuvvetle muhtemel DalgalÄ± dedi. Bunun ötesinde maddi gerçeÄŸe varmak için heyetiniz ne arzu ediyor” diye soran Atalay, Adli TÄ±p Kurumunun raporunu eleÅŸtirdi. Atalay, “Gelen rapor Adli TÄ±p Kurumunun çürümüÅŸlüÄŸünü gösteriyor. Adli TÄ±p Kurumu bu raporu ile mahkemeyle dalga geçti. Görüntüler iyileÅŸtirilmesine raÄŸmen ‘bu raporla tespit yapamayÄ±z’ diyor.” dedi.

‘ÇOCUÄžUMUN GETÄ°RMEDÄ°ÄžÄ° EKMEK BOÄžAZLARINA TAKILACAK’

Berkin Elvan’Ä±n annesi Gülsüm Elvan da söz aldÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ± Rüzgar, anne Elvan’Ä± “Kendini zor duruma düÅŸürecek ÅŸeyler söyleme” diye uyardÄ±. Anne Elvan, “ÇocuÄŸumu ekmeÄŸe gönderdim bana kanlÄ± gömlek gönderdiler. TanÄ±klar bu katili tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bu katil yerden tünemiÅŸ ÅŸeytan mÄ±? ÇocuÄŸumu vuran deÄŸil avukatlarÄ±, cenazesine katÄ±lanlar yargÄ±lanÄ±yor. Berkay UstabaÅŸ’a 5 yÄ±l ceza vermiÅŸler. Neden? Çocuklar öldürülüyor bir taraf ÅŸehit ilan ediyor bir taraf terörist. YürüyüÅŸ bile yoktu bir ÅŸey yoktu niye ateÅŸ ettiler. Muharrem ayÄ±ndayÄ±z. ÇocuklarÄ± öldürenler Kerbelada nasÄ±l ki öldülerse nasÄ±l kemik boÄŸazÄ±na takÄ±ldÄ±ysa bunlar da aynÄ± olacak. Benim çocuÄŸumun getirmediÄŸi ekmek bunlarÄ±n boÄŸazÄ±na takÄ±lacak. TutuklansÄ±n katil!” dedi.

Mahkeme baÅŸkanÄ± sakinleÅŸmesi konusunda anne Elvan’Ä± uyardÄ±. Elvan, “SakinleÅŸecek durumum kalmadÄ± yapÄ±lan iÅŸkence yeter! Beni yargÄ±layamazsÄ±nÄ±z. Size üzücü bir haberim var. Benim yuhalatacak bir anam yok. Ben çocuÄŸumu istiyorum.Yavrumu istiyorum. Getirin yavrumu katiller.” diye feryat etti. FenalaÅŸan anne Elvan, sakinleÅŸmesi için yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan salondan çÄ±karÄ±ldÄ±.

DURUÅžMA 28 KASIM’DA

Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan heyet, görüntülerdeki ÅŸahsÄ±n Fatih DalgalÄ± olduÄŸuna iliÅŸkin kuÅŸkunun ve eksikliÄŸin giderilmesi için Adli TÄ±p Kurumuna yazÄ±lan müzekkerede belirtilen hususlara iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± ÅŸekilde bilirkiÅŸi raporu aldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi. Mahkeme SanÄ±k DalgalÄ±’nÄ±n tutuklanma talebini bir kez daha reddetti. Gerekçe olarak, sanÄ±ÄŸÄ±n duruÅŸmalarÄ± takip ediyor olmasÄ±nÄ± ve yaptÄ±ÄŸÄ± görev itibariyle kaçma ÅŸüphesi bulunmamasÄ±nÄ± gösterdi. Bir sonraki duruÅŸma 28 KasÄ±m’da görülecek.

FotoÄŸraf: Ä°brahim MaÅŸe/DHA

DuruÅŸma sonrasÄ± adliye dÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±n açÄ±klmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Berkin Elvan'Ä±n babasÄ± Sami Elvan, bu davadan ne beklediklerini söyledi: "Bizim beklediÄŸimiz tek ÅŸey katilin tutuklanmasÄ±. Mahkeme bunu reddetti. Biz inanÄ±yoruz bu halk bizim gibi düÅŸünen insanlar olduÄŸu müddetçe onlar yaptÄ±klarÄ± cezayla boÄŸalacak. Sonucu merakla bekliyorum ama ne bekliyorsunuz derseniz hiçbir ÅŸey beklemiyorum."

Avukat ÇiÄŸdem Akbulut da Berkin'i vuran polisin Fatih DalgalÄ± olduÄŸunu söyleyerek, "Her geçen celsede ortaya bir ÅŸey çÄ±kÄ±yor. BaÅŸÄ±ndan beri Fatih DalgalÄ± gerçekten Berkin'i vuran polisin kendisi. Bunu her celsede baÅŸka bir ÅŸey söylüyor. Hiç OkmeydanÄ±nÄ±n ara sokaklarÄ±na girmedim diyor. Ama telefon kayÄ±tlarÄ± ve görüntüler bize öyle söylemiyor. Jandarma kriminal raporunun söylediÄŸi gibi Berkin Elvan'Ä± vuran Fatih DalgalÄ±'nÄ±n kendisi. Belki de kendisini hiç tutuklamayacaklar. Ama biz teÅŸhir etmeye devam edeceÄŸiz. TalimatÄ± devletten aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve devletin onu koruduÄŸunu teÅŸhir etmeye devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

'Berkin Elvan'Ä± vuran polis, yÃ¼zde 70 tutuksuz yargÄ±lanan F.D.'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 15:28

www.evrensel.net