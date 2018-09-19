YÃ¼cel: Alman hÃ¼kÃ¼meti TÃ¼rkiye'de Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k isteyenlere ihanet ediyor

M100 Medya Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len gazeteci Deniz YÃ¼cel, 'Almanya hÃ¼kÃ¼meti, TÃ¼rkiye'de Ã¶zgÃ¼r ve demokratik bir toplum isteyenlere ihanet ediyor' dedi.

Türkiye'de bir yÄ±l cezaevinde kaldÄ±ktan sonra geçtiÄŸimiz ÅŸubat ayÄ±nda tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest bÄ±rakÄ±lan ve Almanya'ya dönen gazeteci Deniz Yücel, M100 Medya Ödülü'ne layÄ±k görüldü. SalÄ± akÅŸamÄ± Potsdam'da düzenlenen törende ödülünü alan Yücel, Almanya hükümetini, Türkiye'de özgür, demokratik ve laik bir toplum isteyenlere ihanet etmekle" eleÅŸtirdi. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±nda gösterdiÄŸi cesaretten dolayÄ± M100 Medya Ödülü’ne layÄ±k görülen gazeteci Deniz Yücel, konuÅŸmasÄ±nda Türkiye’de basÄ±n özgürlüÄŸü alanÄ±ndaki ihlaller de eleÅŸtirildi.

DW Türkçe'den Jülide DanÄ±ÅŸman'Ä±n haberine göre Deniz Yücel de konuÅŸmasÄ±nda Türkiye’deki insan haklarÄ± ve basÄ±n özgürlüÄŸü ihlallerine raÄŸmen, Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier’in CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä± devlet ziyareti için davet etmiÅŸ olmasÄ±nÄ± sert sözlerle eleÅŸtirdi. Yücel, Almanya hükümetini, ‘Türkiye’de özgür, demokratik ve laik bir toplum isteyenlere ihanet etmekle’ suçladÄ±.

Almanya hükümetinin daha önce de benzer bir ‘ihanette bulunduÄŸunu’ belirten Yücel, 2006-2007 yÄ±llarÄ±nda Türkiye’de reformlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dönemde, BaÅŸbakan Angela Merkel’in Türkiye’ye yeterince destek vermediÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Yücel, bundan yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±l sonra, Merkel’in mülteci krizi nedeniyle ErdoÄŸan’a destek vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Yücel, iki ülke arasÄ±nda yaÅŸanan krize raÄŸmen, “Suriye’den yeni mültecilerin gelmesinden ve Türkiye’nin ekonomik olarak çökmesinin yaratacaÄŸÄ± etkilerden duyulan kaygÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra Siemens, Rheinmetall gibi ÅŸirketlerin ticari çÄ±karlarÄ± ile Almanya’nÄ±n ‘stratejik çÄ±karlarÄ±’ nedeniyle” iliÅŸkilerde yeni bir sayfa açÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± da eleÅŸtirdi. Bunun ‘Türkiye ile her türlü ekonomik ve siyasi iÅŸbirliÄŸini reddettiÄŸi anlamÄ±na gelmediÄŸini’ vurgulayan Yücel, ancak bu iÅŸbirliÄŸinin bazÄ± ÅŸartlarÄ± olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

Ahmet Altan, Osman Kavala, Enis BerberoÄŸlu veya Selahattin DemirtaÅŸ gibi cezaevinde bulunan isimlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n bile bu ÅŸartÄ± karÅŸÄ±lamaya yetmeyeceÄŸini söyledi.

KonuÅŸmasÄ±nda tutukluluk koÅŸullarÄ±na da deÄŸinen Deniz Yücel, içinde bulunduÄŸu durumu hâlâ tam olarak kabullenemediÄŸine iÅŸaret etti. “KahramanlarÄ±n ara vermeye ihtiyacÄ± yoktur ama benim var” diyen Deniz Yücel’in bazÄ± anlarda gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutmakta zorlandÄ±ÄŸÄ± gözlemlendi. (HABER MERKEZÄ°)

Gazeteci Deniz YÃ¼cel 1 yÄ±l sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 10:17

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