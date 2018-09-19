Trump'Ä±n mÃ¼lteci azaltma kararÄ± Beyaz Sarayâ€™a Ã¶nÃ¼nde protesto edildiÂ 

ABD yÃ¶netiminin 2019 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esi kapsamÄ±nda kabul edeceÄŸi mÃ¼lteci kotasÄ±nÄ± 30 bine indirme kararÄ± Beyaz Saray Ã¶nÃ¼nde protesto edildi.Â

ABD yönetiminin 2019 yÄ±lÄ± bütçesi kapsamÄ±nda kabul edeceÄŸi mülteci kotasÄ±nÄ± 30 bine indirme kararÄ± Beyaz Saray önünde protesto edildi.

Amerikan sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve Amerikan-Ä°slam Ä°liÅŸkileri Konseyi (CAIR), ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve yönetiminin tepki çeken yeni mülteci kabul kararÄ±nÄ± protesto etti.

ÇoÄŸunlukla AmerikalÄ± olan ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo tarafÄ±ndan dün açÄ±klanan karara karÅŸÄ± slogan atanlar, ellerindeki döviz ve pankartlarla, söz konusu kararÄ±n Amerikan deÄŸerleriyle baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Karar hakkÄ±nda açÄ±klama yapan "Ä°sa'nÄ±n Hristiyan Kilisesi Müritleri" adlÄ± Hristiyan cemaati sorumlusu, alÄ±nan kararÄ± "iÄŸrenç" olarak nitelendirerek, "Sorumlu olduÄŸum ABD eyaleti Iowa bile tek baÅŸÄ±na 10 bin mülteci alabilmiÅŸken, ABD genelinde sadece 30 bin mültecinin alÄ±nacak olmasÄ± mültecikardeÅŸlerimize açÄ±lan kollarÄ±mÄ±zÄ± boÅŸ bÄ±rakacak. Bizim 30 binden çok daha fazla mülteci alacak kapasitemiz var ve bunun artÄ±rÄ±lmasÄ± için BaÅŸkan Trump'Ä± ve ABD hükümetini zorlayacaÄŸÄ±z." dedi.

‘EN ÇARESÄ°Z VE KORUMASIZ Ä°NSANLAR HEDEF ALINIYOR’

Amerikan-Ä°slam Ä°liÅŸkileri Konseyi (CAIR) sorumlusu Robert McCaw mültecilere yönelik kÄ±sÄ±tlamanÄ±n aksine, mümkün olan en büyük sayÄ±da kabul edilmesi gerektiÄŸini belirtti.

McCaw, "Ama tabii anlÄ±yorum. Beyaz üstünlükçü Ä±rkçÄ±lara gelince hiçbir ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmayan Trump yönetimi, bu kararla ülkeye almadÄ±ÄŸÄ± veya sÄ±nÄ±rda çocuklarÄ±nÄ± zorla kendilerinden ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tüm mülteci gruplarÄ± ve aileleri hedef alÄ±yor." dedi.

KararÄ±n dünyadaki en çaresiz ve korumasÄ±z insanlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun da Trump'Ä±n ne kadar merhametsiz, Ä±rkçÄ± ve yabancÄ± düÅŸmanÄ± olduÄŸunu yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan McCaw, ABD kongresinin bu karara karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo, ABD yönetiminin yeni mülteci kabul kotasÄ±na yönelik dün bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Pompeo'nun açÄ±klamasÄ±na göre, bu yÄ±l toplamda 45 bin mülteciyi kabul edeceÄŸini taahhüt etmesine raÄŸmen sadece yarÄ±sÄ±nÄ± kabul eden ABD, gelecek mali yÄ±l içinde bu sayÄ±yÄ± 15 bin kiÅŸi daha azaltarak 30 bine indirecek.

Önceki ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama döneminde ABD, 1 Ekim 2015'te baÅŸlayan mali yÄ±l içinde ülkeye 85 bin mülteci almayÄ± taahhüt etmiÅŸ fakat senenin sonunda bu hedefin 22 bin gerisinde kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Trump yönetiminin yeni kararÄ± Obama dönemi mültecikotasÄ±nÄ±n üçte birine tekabül ederken, ABD'nin mevcut 45 bin kotasÄ±nÄ±n bile düÅŸük olduÄŸu ifade ediliyordu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 10:15

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