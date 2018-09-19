Cezaevinde iÅŸkence var mÄ± sorusuna 'Kamuoyunu ilgilendirmez' yanÄ±tÄ±

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, CHP'li Ali Haydar Hakverdiâ€™nin cezaevlerinde yaÅŸanan iÅŸkence ve kÃ¶tÃ¼ muamele sorusuna 'Kamuoyunu ilgilendirmez' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na cezaevlerinde ve karakollarda yaÅŸanan iÅŸkence ve kötü muameleyi sordu. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± 'Kamuoyunu ilgilendirmez' dedi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hayverdi, bilgi edinme yasasÄ± kapsamÄ±nda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’na “Son 10 yÄ±lda cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere iÅŸkence ve kötü muamele yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lan personel var mÄ±dÄ±r?” diye sordu. BakanlÄ±k verdiÄŸi yanÄ±tta “Kurum içi uygulamalara iliÅŸkin bilgi ve belgeler kamuoyunu ilgilendirmez” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Hakverdi, bakanlÄ±ÄŸÄ±n verdiÄŸi yanÄ±ta iliÅŸkin "Tutuklu ve hükümlüler ile ailelerinin cezaevinde iÅŸkence ve kötü muamele yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile bakanlÄ±ÄŸa ve cezaevleri idarelerine verdiÄŸi ÅŸikâyet dilekçeleri sürekli artÄ±yor. Ä°lgili idari ve adli mercilerin bu ÅŸikayetleri dikkate alarak personel hakkÄ±nda herhangi bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±p baÅŸlatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenmek için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’na verdiÄŸim bilgi edinmeye verilen “kamuoyunu ilgilendirmez” yanÄ±tÄ± maalesef iÅŸkencecileri korur niteliktedir. Ä°ÅŸkence ve kötü muamele insanlÄ±k onuruna karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ bir suç olarak dünyanÄ±n her yerinden demokrasi ve insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n takip ettiÄŸi bir konudur. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸkence ve kötü muamele yapan personeli gizlemek ve korumak yerine gerekli soruÅŸturmalarÄ± açarak bu durumu en ÅŸeffaf ÅŸekliyle kamuoyuyla paylaÅŸmalÄ±dÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hakverdi’nin “Cezaevlerinde idare tarafÄ±ndan engellenen ya da yasaklanan yazÄ±lÄ± basÄ±n ve televizyon kanallarÄ± bulunmakta mÄ±dÄ±r?” sorusuna ise “kurum güvenliÄŸini tehlikeye düÅŸüren ya da yararlÄ± olmayan yayÄ±nlar…” ÅŸeklinde yoruma açÄ±k bir ifade kullanarak yanÄ±t verdi.

Hakverdi, bu tarz ifadelerin ucu açÄ±k olduÄŸuna dikkat çekerek “Cezaevleri idaresi ve gözlem kurullarÄ±na keyfi yetki alanlarÄ± bÄ±rakmakta böylelikle de hakkÄ±nda toplatma ya da yasaklama olmayan yazÄ±lÄ± basÄ±n, kitap ve TV kanallarÄ±nÄ±n tutuklu ve hükümlülere ulaÅŸmasÄ± keyfi olarak engellenmektedir” dedi.

BakanlÄ±k ayrÄ±ca, Eylül 2018 itibari ile 212 bin 716 kapasiteli 388 Ceza Ä°nfaz Kurumu olduÄŸunu belirtse de Hakverdi’nin cezaevlerinde bulunan mevcut tutuklu ve hükümlü sayÄ±sÄ±na yönelik sorusunu ise yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 09:56

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