TCMB belediye, Ã¼niversite ve KÄ°T'lerdeki dÃ¶viz miktarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilecek

Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan yÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re Merkez BankasÄ± artÄ±k belediye, Ã¼niversite ve KÄ°T'lerde ne kadar dÃ¶vizin var olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenebilecek.

Döviz pozisyonunu etkileyen iÅŸlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) tarafÄ±ndan izlenmesine iliÅŸkin usul ve esaslar bugün Resmi Gazete’de yayÄ±nlandÄ±.

Buna göre yurt içinden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan saÄŸlanan yabancÄ± para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamÄ± ilgili hesap döneminin son iÅŸ günü itibarÄ±yla 15 milyon dolar ve üstünde olan belediyeler, bunlarÄ±n baÄŸlÄ± iÅŸletme ve idareleri ile yükseköÄŸretim kurumlarÄ± bildirim yükümlülüÄŸü kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±.

YönetmeliÄŸe eklenen bir fÄ±kraya göre, sayÄ±lan kurumlara, yönetmelik kapsamÄ±nda öngörülen baÄŸÄ±msÄ±z denetime iliÅŸkin hükümler uygulamayacak.

YayÄ±nlanan yönetmelik ÅŸöyle;

"MADDE 1 – 17/2/2018 tarihli ve 30335 sayÄ±lÄ± Resmî Gazete'de yayÄ±mlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen Ä°ÅŸlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± TarafÄ±ndan Ä°zlenmesine Ä°liÅŸkin Usul ve Esaslar HakkÄ±nda YönetmeliÄŸin 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (g) bendi aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

“g) Firma: Bildirimle yükümlü olan gerçek kiÅŸiler ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayÄ±lÄ± BankacÄ±lÄ±k Kanununda tanÄ±mlanan banka ve finansal kuruluÅŸlar haricindeki özel hukuk tüzel kiÅŸilerini, büyükÅŸehir belediyeleri ve belediyeler ile bunlarÄ±n baÄŸlÄ± iÅŸletme ve idareleri ile sermayelerinin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±na tek baÅŸÄ±na veya birlikte sahip olduklarÄ± iktisadi teÅŸebbüslerini, kamu iktisadi teÅŸebbüslerini ve yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±,”

MADDE 2 – AynÄ± YönetmeliÄŸin 5 inci maddesine aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

“(6) BüyükÅŸehir belediyeleri, belediyeler, bunlarÄ±n baÄŸlÄ± iÅŸletme ve idareleri ile yükseköÄŸretim kurumlarÄ±na bu YönetmeliÄŸin baÄŸÄ±msÄ±z denetime iliÅŸkin hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3 – AynÄ± YönetmeliÄŸin 6 ncÄ± maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± maddeye aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir.

“(3) Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yÄ±lÄ±n 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayÄ±n sonuna kadar ve 31 AralÄ±k tarihinde sona eren yÄ±llÄ±k hesap dönemi için takip eden üçüncü ayÄ±n sonuna kadar tamamlanÄ±r.”

“(4) Özel hesap dönemi uygulayan firmalarÄ±n bildirimleri, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yÄ±lÄ±n üçer aylÄ±k dönemlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayÄ±n sonuna kadar, yÄ±llÄ±k hesap dönemi için takip eden üçüncü ayÄ±n sonuna kadar tamamlanÄ±r.”

MADDE 4 – AynÄ± YönetmeliÄŸin 7 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

“(1) YÄ±llÄ±k hesap dönemine iliÅŸkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n denetimi de dahil, denetçi tarafÄ±ndan KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yÄ±lÄ±n beÅŸinci ayÄ±nÄ±n sonuna kadar tamamlanÄ±r.”

MADDE 5 – AynÄ± YönetmeliÄŸin 9 uncu maddesinin ikinci, altÄ±ncÄ± ve yedinci fÄ±kralarÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

“(2) Sistemin iÅŸletimi, Banka adÄ±na ve vereceÄŸi talimatlar doÄŸrultusunda destek kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilebilir. Destek kuruluÅŸlarÄ±, Sistemdeki bilgilerin gizliliÄŸini korumakla yükümlüdür.”

“(6) Sistem kullanÄ±cÄ±larÄ±, Sistemin genel aÄŸ sitesi üzerinden elektronik imza oluÅŸturma aracÄ± ile veya Sistemde belirlenen güvenlik adÄ±mlarÄ± izlenerek kayÄ±t olarak aktif kullanÄ±cÄ± olur. Sistemin MERSÄ°S entegrasyonu ile firma ön bilgileri dolu olarak getirilir.”

“(7) Banka, Sisteme iliÅŸkin bildirim ve denetim ile ilgili süreleri, destek hizmet kuruluÅŸunu, kullanÄ±cÄ±larÄ±, bildirim usulünü, veri formunu, denetlenmesi gereken veri formu kalemlerini veya Sistem ile ilgili açÄ±klama formunu gerektiÄŸinde deÄŸiÅŸtirmeye ve özel hesap dönemi uygulayan firmalar, acz halindeki firmalar ile yönetim ve denetimi Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonuna devredilen firmalar için durumlarÄ±nÄ±n gerektirdiÄŸi uygulamalarÄ± tesis etmeye yetkilidir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayÄ±mÄ± tarihinde yürürlüÄŸe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± yürütür." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 09:35

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