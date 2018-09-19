Amazon, TÃ¼rkiye'deki faaliyetlerine resmen baÅŸladÄ±

Kitap, elektronik, spor, outdoor, oyuncak, ev dekorasyonu ve bebek Ã¼rÃ¼nleri gibi 15 kategoride alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±labilen amazon.com.tr yayÄ±na baÅŸladÄ±.

DünyanÄ±n en büyük online alÄ±ÅŸveriÅŸ sitelerinden biri olan Amazon, Türkiye'deki faaliyetlerine resmen baÅŸladÄ±. Bugünden itibaren, Türkiye’deki tüketiciler Amazon.com.tr üzerinden alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilecek. Amazon.com.tr, bini aÅŸkÄ±n yerli iÅŸletmenin ürünleri dahil olmak üzere kitap, elektronik, spor, outdoor, oyuncak, ev dekorasyonu ve bebek ürünleri gibi 15 farklÄ± kategoride geniÅŸ bir ürün yelpazesi sunuyor.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, “Amazon olarak amacÄ±mÄ±z, müÅŸterilerin internet üzerinden almak isteyebilecekleri her ÅŸeyi, cazip fiyatlarla sunan, dünya üzerindeki en müÅŸteri odaklÄ± ÅŸirket olmak. Amazon.com’un kurulduÄŸu 1995 yÄ±lÄ±ndan bu yana, Türkiye’deki yüz binlerce müÅŸterimiz, dünyanÄ±n dört bir yanÄ±ndaki Amazon maÄŸazalarÄ±ndan milyonlarca ürün sipariÅŸ etti. Bugün, Türkiye’deki müÅŸterilerimize, binden fazla yerli satÄ±cÄ±mÄ±z ile beraber milyonlarca ürünü sunmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Önümüzdeki aylar içinde, ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artÄ±rarak en iyi müÅŸteri hizmetini sunmak adÄ±na Türkiye’deki faaliyetlerimizi geliÅŸtireceÄŸiz. Bu sayede, Türkiye’deki müÅŸterilerimizin güvenini kazanmayÄ± hedefliyoruz.” diye konuÅŸtu.

Türkiye’deki tüketiciler, Amazon AlÄ±ÅŸveriÅŸ mobil uygulamasÄ±, web sitesi ya da mobil tarayÄ±cÄ±lar üzerinden güvenli ödeme seçenecekleriyle alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabilecekler.

KOBÄ°'LER SATIÅž YAPABÄ°LECEK

Amazon.com.tr’nin açÄ±lmasÄ± ile birlikte Türkiye’deki iÅŸletmeler, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanÄ±ndaki müÅŸterilere satabilecek. Amazon bu iÅŸletmelere, listeleme araçlarÄ±, 7 gün 24 saat online satÄ±ÅŸ desteÄŸi, fiyatlandÄ±rma bilgileri, rapor ve analizler gibi satÄ±ÅŸ artÄ±rmaya destek olacak hizmetler sunacak.

Amazon.com.tr SatÄ±cÄ± Hizmetleri Ülke Lideri Alpagut Çilingir konuyla ilgili “E-ticaret sayesinde Türkiye’nin dört bir yanÄ±ndaki küçük ve büyük ölçekli iÅŸletmelerle aynÄ± düzeyde çalÄ±ÅŸma imkanÄ±na sahip olurken, iÅŸlerini büyütme fÄ±rsatÄ± yakalÄ±yor. Biz de Amazon olarak, satÄ±cÄ±larÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± için çeÅŸitli yatÄ±rÄ±mlar yapmaya devam ediyoruz; yüklerini azaltacak araçlar sunuyor ve satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± artÄ±rmalarÄ±na destek oluyoruz.” dedi.

2017 yÄ±lÄ±nda, dünya genelinde 20 binden fazla küçük ve orta ölçekli iÅŸletmenin Amazon’da ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ciro 1 milyon dolarÄ± aÅŸtÄ±.

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AMAZON’UN SÄ°CÄ°LÄ° KÖTÜ

Öte yandan Amazon, iÅŸçileri daha fazla çalÄ±ÅŸmaya zorlayan yüksek hedefler koymasÄ±, tuvalet molalarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ±, paketleme konusunda iÅŸçilere aÄŸÄ±r kotalar uygulamasÄ± nedeniyle sÄ±klÄ±kla eleÅŸtiriliyor. KasÄ±m 2017’de Ä°ngiltere Essex’teki depoya çalÄ±ÅŸan olarak giren gizli bir muhabir, dakikada en az iki paketleme yapmayan iÅŸçilerin kovulma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± ortaya çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±.

AyrÄ±ca Amazon, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n el hareketlerini izleyecek bir tür bileklik için patent aldÄ±. BilekliÄŸi takan çalÄ±ÅŸanÄ±n tüm hareketleri izlenebileceÄŸi gibi planlÄ± iÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda bir iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nda bilekliÄŸe “titreÅŸim” gönderilecek. Elektronik kelepçeye benzetilen bileklik büyük tartÄ±ÅŸmalarÄ± da beraberinde getirdi. Amazon ise bileklik sayesinde önemli “zaman tasarrufu” saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 08:33

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