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FotoÄŸraf: Pixabay
AkaryakÄ±t Ã¼rÃ¼nlerine zam!
19 EylÃ¼l 2018 00:54
EPGÄ°S, akaryakÄ±t Ã¼rÃ¼nlerine gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zerine zam geldiÄŸini duyurdu.
Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ± (EPGÄ°S) gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren fuel oil, gaz yaÄŸÄ±, kalorifer yakÄ±tÄ± ve yÃ¼ksek kÃ¼kÃ¼rtlÃ¼ fuel oile zam geleceÄŸini duyurdu.
EPGÄ°Sâ€™in Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; fuel oil ve yÃ¼ksek kÃ¼kÃ¼rtlÃ¼ fuel oile 11, gaz yaÄŸÄ±na 15, kalorifer yakÄ±tÄ±na 13 kuruÅŸ zam geldi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 00:56
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