Kebap dumanÄ± Mehmet Erdem'in konserini iptal ettirdi

KapalÄ± fuar alanÄ±nda yapÄ±lan kebabÄ±n dumanÄ± sahneyi kaplayÄ±nca konser yapÄ±lamadÄ±.

Ä°zmit UluslararasÄ± Fuar AlanÄ±'nda dÃ¼zenlenen Kocaeli Gaziantep TanÄ±tÄ±m GÃ¼nleri bugÃ¼n baÅŸladÄ±.

FuarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ gÃ¼nÃ¼ olmasÄ± sebebiyle saat 20.00'de yapÄ±lmasÄ± planlanan Mehmet Erdem konseri ise salonun kebap dumanÄ±yla dolmasÄ± nedeniyle ertelendi. GÃ¼n boyunca kebap piÅŸirilen salonda, havalandÄ±rmalarÄ±n yetersiz kalmasÄ± nedeniyle kebap stantlarÄ±ndan yÃ¼kselen duman tahliye edilemedi. Saat 20.00'de baÅŸlamasÄ± planlanan konser Ã¶nce 21.00'e ertelendi. Duman tahliye edilemeyince ise konser iptal edildi.

Sahne Ã¶nÃ¼nde bekleyen kalabalÄ±ÄŸa seslenen bir gÃ¶revli, "Elimizde olmayan nedenlerden dolayÄ±, bu aÅŸÄ±rÄ± dumandan dolayÄ± sanatÃ§Ä±mÄ±z sahne alamayacak. Sizlerden Ã§ok Ã¶zÃ¼r diliyoruz. Kusura bakmayÄ±n lÃ¼tfen. Cuma ve Pazar gÃ¼nleri konserlerimiz var yine. Sizleri orada bekleyeceÄŸiz. Kusura bakmayÄ±n sizleri buraya kadar yorduk. HakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin. GÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere" diyerek konserin iptal edildiÄŸini duyurdu.

Bunun Ã¼zerine konseri dinlemek iÃ§in salona gelen kalabalÄ±ktan bazÄ± kiÅŸiler tepki gÃ¶sterdi. (Kocaeli/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 00:50

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