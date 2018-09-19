Ã‡iseli Åželalesi yakÄ±nÄ±ndaki HES CÄ°MERâ€™e ÅŸikayet edildi

Karaoluk Mahallesiâ€™nden SelÃ§uk Arslan, Ã‡iseli Åželalesi yakÄ±nÄ±nda yapÄ±lan Selimiye HESâ€™in dereye verdiÄŸi zararlar nedeniyle CÄ°MER'e baÅŸvurdu.

Ordu’nun tanÄ±tÄ±mÄ±nda önemli yer tutan Çiseli Åželalesi yakÄ±nÄ±nda yapÄ±lan Selimiye HES’in dereye verdiÄŸi zararlar nedeniyle Karaoluk Mahallesi’nden Selçuk Arslan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi’ne (CÄ°MER) suç duyurusunda bulundu.

HES’in yapÄ±lmamasÄ± için çaba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Selçuk Arslan, “Mersan Enerji Üretim tarafÄ±ndan AltÄ±nordu Ä°lçesi Çukurköy Deresi üzerinde yapÄ±mÄ± devam eden Selimiye Regülatörü ve HES projesi nedeniyle dere yataÄŸÄ± ve çevresi geriye dönüÅŸü olmayacak ÅŸekilde tahrip olmaktadÄ±r.” dedi.

‘GERÄ° DÖNÜÅžÜ OLMAYAN ZARARLAR VAR’

CÄ°MER’e yazdÄ±ÄŸÄ± dilekçe hakkÄ±nda bilgi veren Arslan, “AltÄ±nordu Karaoluk Mahallesinde yaÅŸamaktayÄ±m. Projenin inÅŸaatÄ± baÅŸlamadan önce ÅŸirketin yetkilileri hiçbir yere zarar vermeyeceklerini, buranÄ±n çok daha güzel olacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸlerdi.

HES’in üreteceÄŸi su, KurÅŸunçal Åželalesinin döküldüÄŸü yere yapÄ±lan regülatörde tutulacak, dere boyunca döÅŸenecek cebri borularla Çiseli Åželalesinin hemen üst tarafÄ±ndaki HES’e ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak. Her iki ÅŸelale de Ordu’nun önemli turizm alanlarÄ±ndandÄ±r. Yerli ve yabancÄ± turistler ilimize geldiklerinde, ÅŸelaleleri görmek için mutlaka buraya gelmektedirler” dedi.

Cebri boru güzergahÄ±nÄ±n altÄ±nda kalan KabaçaÄŸlayan Åželalesi ve KÄ±sÄ±k Kanyonu’nun 7 göle ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Arslan ÅŸunlarÄ± söyledi; “Bu göllerin tahrip edilmemesi ile alakalÄ± defalarca dilekçeler verdik. Göller tamamen dolduruldu, hatta üstüne yol yapÄ±larak geri dönüÅŸü mümkün olmayacak zararlar verildi. Devletimizin o asil ismine yakÄ±ÅŸan ÅŸuydu; madem bu proje yapÄ±lacak en azÄ±ndan doÄŸa katliamÄ±nÄ± asgari seviyeye indirmek için gerekli tetkik ve tespitlerde bulunarak halkÄ±mÄ±zÄ±n hakkÄ± korunabilirdi. Maalesef böyle olmadÄ±

HES ÅŸirketine külli bir yetki verilerek yapÄ±lan bu katliama adeta devlet ortak olmuÅŸ oldu.

Devlet, kamunun hakkÄ±nÄ± muhafaza ve müdafaa etmekle mükellef iken ÅŸirketin hakkÄ± kamunun hakkÄ±ndan üstün tutuldu ve kamunun hakkÄ± gasp edildi. Ve yÄ±kÄ±m akÄ±l ve iz'ana sÄ±ÄŸmayacak kadar büyük oldu”

Özellikle hafta sonu çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±rken suyun bulanÄ±k olmamasÄ± hususunda ÅŸirket yetkililerine ikazda bulunduklarÄ±nÄ± ama yine dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Arslan “Çiseli Åželalesi ve Tava gölü bulanÄ±k aktÄ±, onlarca turistin geri döndüÄŸüne bizatihi ÅŸahit oldum.

Yetkililerin gereken hassasiyeti göstermedikleri kanaati halkÄ±mÄ±zÄ±n malumudur.

Biz sayÄ±n Valimizle de bu hususta görüÅŸmüÅŸtük hatta komisyon kurulmuÅŸtu, o komisyon tekrar bölgeyi incelemelidir.

HalkÄ±mÄ±z, devletimizin asil ismini kullanarak bu katliamÄ± yapanlarÄ± Allaha havale ediyor.

kaybÄ±mÄ±z çok büyük mülki amirlerimizi ve vekillerimizi cenaze namazÄ±na bekliyoruz.” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 00:33

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