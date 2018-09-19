HayatÄ±n Sesi davasÄ±nda karar iÃ§in ara verildi

KapatÄ±lan HayatÄ±n Sesi Televizyonu yÃ¶neticilerinin â€˜Zincirleme ÅŸekilde Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±â€™ iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava Ã‡aÄŸlayanâ€™da gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Özgür Eren YILMAZ

Ä°stanbul

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatÄ±lan HayatÄ±n Sesi Televizyonu’nun yöneticilerine aynÄ± anda hem IÅžÄ°D, hem TAK, hem de PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±. Ä°zleyicilerin salona alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan duruÅŸmada karar için ara verildi.

ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±nÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nÄ± izlemek üzere aralarÄ±nda araÅŸtÄ±rmacÄ± yazar EedoÄŸan AydÄ±n, Ä°HD GözaltÄ±nda KayÄ±plar Komisyonu Üyesi Sebla Arcan, EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel ve il yöneticileri, DÄ°SK GÄ±da-Ä°ÅŸ Marmara Bölge Temsilcisi Ä°brahim KÄ±zÄ±lyer, TGS Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ, MLSA Direktörü BarÄ±ÅŸ AltÄ±ntaÅŸ, IPI Türkiye Savunuculuk Koordinatörü Caroline Stockford, RSF Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu, CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, CHP eski milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, Evrensel yazarÄ± Ä°hsan Çaralan, televizyonun eski çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve Evrensel yazarlarÄ± adliyeye geldi.

DavanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± veren savcÄ± Cem ÜstündaÄŸ, televizyonun sahipleri Mustafa Kara ve Ä°smail Gökhan Bayram ile Genel ve Sorumlu Müdürü Gökhan Çetin’in “zincirleme ÅŸekilde örgüt propagandasÄ±” suçunu iÅŸlediklerini sabit görerek cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

‘ARKADAÅžLARIMIZA GÜÇ VERMEK Ä°ÇÄ°N ÇAÄžLAYAN’DAYIZ’

Dava sürecini Evrensel'e deÄŸerlendiren Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Darbe giriÅŸimi bahane edilerek ilan edilen OHAL’le tüm yetkileri elinde toplayan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan 2 yÄ±l boyunca ülkeyi kanun hükmünde kararnameler ile yönetti. Bu süreçte terör ile mücadele adÄ± altÄ±nda kendisine muhalif olan gazetecileri de hedef almÄ±ÅŸtÄ±. OHAL döneminde 200’ün üzerinde gazeteci tutuklanÄ±p cezaevine kondu, yüzlercesi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 176 medya kuruluÅŸu kapatÄ±ldÄ±. OHAL 18 Temmuz’da kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da basÄ±n özgürlüÄŸü konusunda bir normalleÅŸme süreci yaÅŸanmadÄ±. Bugün hâlâ 143 gazeteci cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. Yüzlercesinin davalarÄ± hâlâ devam ediyor. Ä°ÅŸçilerin, ezilenlerin sesi olarak kurulan Hayat Televizyonu da bu süreçte kapatÄ±ldÄ±. MallarÄ±na el konuldu ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± maÄŸdur edildi. Hayat Televizyonu hakkÄ±nda kapatÄ±lmadan önce açÄ±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± görülecek. Suçlamalar ise insan aklÄ±yla dalga geçer nitelikte. Hayat Televizyonu yöneticileri hem Ä°ÅžÄ°D hem TAK hem de PKK propagandasÄ± yapmakla suçlanÄ±yor. Bu mesnetsiz suçlamalar nedeniyle iki yÄ±ldÄ±r sürekli Hayat Televizyonu yöneticilerini hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karan bir hukuk sistemi mevcut artÄ±k. Ülkenin normalleÅŸebilmesi için öncelikle hukuk sisteminin baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ± gerekmektedir. Bugünkü duruÅŸmada umarÄ±m bunun sinyallerini görürüz. Gazetecilik suç olmaktan çÄ±kartÄ±lÄ±r.”

‘GERÇEÄžÄ°N PEÅžÄ°NDE OLACAKLAR’

Medya ve Hukuk ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± DerneÄŸi (MLSA) Direktörü BarÄ±ÅŸ AltÄ±ntaÅŸ ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

“HayatÄ±n Sesi yöneticilerine yönelik dava ifade ve basÄ±n özgürlüÄŸüne karÅŸÄ± yargÄ±nÄ±n son dönemde yürüttüÄŸü topyekün saldÄ±rÄ±nÄ±n en açÄ±k örneklerinden biri. Gazeteciler, haber yaptÄ±klarÄ± için 'dolaylÄ± yoldan' örgüt propagandasÄ± yapmakla suçlanÄ±yor. YayÄ±mlanan görüntülerin ‘herhangi bir editoryal denetime tabi’ tutulmadÄ±ÄŸÄ±, flulaÅŸtÄ±rma olmadÄ±ÄŸÄ± gibi sadece haberi yapanlarÄ± ve izleyenleri ilgilendirecek detaylar örgüt amacÄ±na hizmet etmek gibi akÄ±l dÄ±ÅŸÄ± iddialara dönüÅŸüyor. Editoryal olarak neyin doÄŸru neyin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna yalnÄ±zca gazeteciler, okurlar veya izleyiciler karar verebilir. Bu anlamda bir deÄŸerlendirme yapmak savcÄ±larÄ±n, yargÄ±çlarÄ±n haddine deÄŸildir. KaldÄ± ki, iddianamede geçen haberler, Cizre bodrum katliamÄ±, 10 Ekim Gar saldÄ±rÄ±sÄ± gibi toplumu derinden yaralamÄ±ÅŸ fakat yeterince haberleÅŸtirilmemiÅŸ önemli konulara deÄŸinmektedir. Yani HayatÄ±n Sesi yöneticileri gerçek anlamda habercilik yaptÄ±klarÄ± için cezalandÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Devletin istediÄŸi haberler dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir haber yapÄ±lmasÄ±n isteniyor, kuruluÅŸlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ± ve bu tür davalarla da gazetecilere gözdaÄŸÄ± verildiÄŸi sanÄ±lÄ±yor. Bu tür davalarda bomboÅŸ iddianamelere raÄŸmen maalesef genelde cezalandÄ±rma eÄŸiliminde mahkemeler. Fakat gerçek ÅŸu ki, yarÄ±n HayatÄ±n Sesi duruÅŸmasÄ±nda karar olumlu da olumsuz da olsa çalÄ±ÅŸanlarÄ± her zaman gerçeÄŸin peÅŸinde olacaklar.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 15:51

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