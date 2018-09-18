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Irak'ta polis otobÃ¼sÃ¼ne IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±sÄ±: 2 Ã¶lÃ¼, 15 yaralÄ±
Irakâ€™Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat yakÄ±nlarÄ±nda polisleri taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda bomba patlatÄ±ldÄ±; 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Irak'ta, polisleri taÅŸÄ±yan otobüsün geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda yere döÅŸenen bombanÄ±n patlatÄ±lmasÄ± sonucu 1'i polis 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 polis ise yaralandÄ±.
SaldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin AA muhabirine konuÅŸan Kerkük'teki YüzbaÅŸÄ± Hamid el-Ubeydi, Kerkük-BaÄŸdat arasÄ±ndaki karayoluna IÅžÄ°D tarafÄ±ndan döÅŸenen patlayÄ±cÄ±nÄ±n polisleri taÅŸÄ±yan otobüsün geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettiÄŸini söyledi.
Ubeydi, patlama sonucu otobüsteki 1 polis ile yoldan geçen bir vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 15 polisin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Irak'ta güvenlik güçleri tarafÄ±ndan "ölüm üçgeni" olarak adlandÄ±rÄ±lan Kerkük-Salahaddin-Diyala vilayetleri arasÄ±nda IÅžÄ°D, zaman zaman siviller ve güvenlik güçlerine saldÄ±rÄ±lar gerçekleÅŸtiriyor. (BaÄŸdat/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 20:50