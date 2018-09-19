Talep yok, devletin lisesi kapanma noktasÄ±nda

ÅžÄ±rnak'ta Balveran beldesinin tek lisesi imam hatibe Ã§evrildi. Okul Ã¶ÄŸrenci bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kapanma noktasÄ±na geldi.

Ä°nanç YILDIZ

DiyarbakÄ±r

ÅžÄ±rnak’ta velilerin talepleri olmamasÄ±na raÄŸmen okullar imam hatip ortaokuluna ve lisesine dönüÅŸtürülüyor. Bu okullara gitmek istemeyen öÄŸrencilere ise imam hatip dÄ±ÅŸÄ±nda pek seçenek sunulmuyor. Söz konusu duruma EÄŸitim Sen’in raporunda çarpÄ±cÄ± bir örnek verildi. Balveran beldesinin tek lisesi imam hatibe çevrildi. Okulun öÄŸrenci bulamadÄ±ÄŸÄ± için kapanma noktasÄ±na geldiÄŸi belirtiliyor. HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Nuran Ä°mir ise kentte yaÅŸanan durumu Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’a sordu.

Yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± ilk ders baÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±. EÄŸitimde yÄ±llardÄ±r giderilmeyen sorunlar devam ederken, bir yandan da okullar yeterli talep olmamasÄ±na raÄŸmen imam hatip ortaokuluna ve lisesine çeviriliyor. Bu durumun çarpÄ±cÄ± örneÄŸinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kentlerden birisi de ÅžÄ±rnak. 511 bin 288 nüfuslu ÅžÄ±rnak’ta bulunan 17 imam hatip ortaokulunda kayÄ±tlÄ± 4 bin 143 öÄŸrenci ve 12 imam hatip lisesinde 3 bin 704 öÄŸrenci bulunmakta. Veliler bu okullarÄ± tercih etmediÄŸi için her yÄ±l kontenjanlarÄ± yüksek oranda boÅŸ kalmakta. Ancak durum böyle iken mevcut okullarÄ±n imam hatibe dönüÅŸtürülmesi çabasÄ± ise devam ediyor. ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ilçesinde öÄŸrenci sayÄ±larÄ± 2 binden fazla olan 15 Temmuz Ortaokulu, Metin BostancÄ± Ortaokulu ve Vali Kamil Acun Ortaokulu velilerin izni olmadan, okul müdürlerinin Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na verdiÄŸi dilekçe ile imam hatip okuluna dönüÅŸtürüleceÄŸi iddia ediliyor.

‘VELÄ°LERE Ä°MAM HATÄ°P DAYATILIYOR’

Söz konusu durum için yeni eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ± öncesi rapor hazÄ±rlayan EÄŸitim Sen ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “ÅžÄ±rnak genelinde imam hatip lise ve imam hatip ortaokullarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verilmesi bir diÄŸer problemdir. Bu konuda velilerden çok ciddi ÅŸikayetler gelmektedir. Velilere imam hatip dayatÄ±lÄ±yor. Ya imam hatibe gönder ya da servis tut baÅŸka yere gönder deniliyor. ÖrneÄŸin Cizre merkezde 4 tane büyük ortaokul imam hatibe çevrildi. ÅžÄ±rnak merkez de mahallenin tek ortaokulu imam hatibe çevrildi. ÅžÄ±rnak Balveren de tek lise Ä°mam hatibe çevrildi. Hatta bu belde de Ä°mam hatibe çevrildikten sonra öÄŸrenci bulamadÄ±ÄŸÄ± için okulun kapanma durumuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesi diÄŸer bariz örneÄŸidir.”

MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M BAKANINA SORULDU

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Nuran Ä°mir ise, ÅžÄ±rnak’ta yaÅŸanan bu durumu Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’a sordu. Ä°mir verdiÄŸi soru önergesinde ÅŸu sorularÄ± sordu:” Türkiye’de mevcut imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarÄ± nüfusa oranla gerekenden fazla iken ve her sene kontenjanlarÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± bir boÅŸluk oluÅŸmasÄ±na raÄŸmen mevcut okullarÄ±n imam hatiplere dönüÅŸtürülmesinin amacÄ± nedir? ÅžÄ±rnak ve ilçelerinde imam hatip ortaokul ve liselerine veliler çocuklarÄ±nÄ±n kayÄ±tlarÄ±nÄ± yapmazken mevcut okullarÄ±n velilerin izni alÄ±nmadan imam hatiplere dönüÅŸtürülmesindeki amaç nedir? Türkiye genelinde kaç tane okul imam hatip okullarÄ±na dönüÅŸtürülmüÅŸtür? Ä°l bazlÄ± sayÄ±larÄ± nedir? ÅžÄ±rnak ve ilçelerinde üç yÄ±ldÄ±r yüz binlerce gencin eÄŸitim hayatÄ± elinden alÄ±narak karakollara dönüÅŸtürülen okullarÄ±n ÅŸimdi de imam hatip okullarÄ±na dönüÅŸtürülmesindeki amaç nedir? Bu sistemle cemaat kültürüne biat eden yeni bir nesil mi yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor?”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 20:35

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