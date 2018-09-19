Krizin bedelini Ã¶demek istemiyorsak aklÄ±mÄ±zÄ± baÅŸÄ±mÄ±za almalÄ±yÄ±z

Bursa'da kurulu BOSCH fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i, Ã¼lkedeki ekonomik gidiÅŸatÄ±n kendilerini nasÄ±l etkilediklerini yazdÄ±.

BOSCH iÅŸçisi

Bursa

Merhaba ben 7 yÄ±ldÄ±r BU-4’te çalÄ±ÅŸan BOSCH iÅŸçisiyim. FabrikamÄ±zda 2008’deki kriz dahil bu denli ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± hissettiÄŸimiz bir dönem olmadÄ±. ABD ve Onun BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n Amerika’da ki Volkswagen ve diÄŸer yabancÄ± otomobillere yaptÄ±ÄŸÄ± müdahale mesela. Egzoz ölçüm deÄŸerleri ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ± ve ambargodan dolayÄ± özellikle dizel enjektör üretimini büyük ölçüde sekteye uÄŸrattÄ±.

BU-1, BU-2 özellikle bundan çok etkilendi. Son 8 aydÄ±r ara ara iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±lar ve bazÄ±larÄ± BU-4’e gönderildiler. Fakat iÅŸler halihazÄ±rda ÅŸu anda ne BU-1’de ne BU-2’de ne de BU-4’te hiç iyi durumda deÄŸil. SaÄŸlam ayakta duran yer BU-4 fabrikasÄ±, orada da 4.1 denilen Mercedes fabrikasÄ± aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± sipariÅŸ olduÄŸu için bir çalÄ±ÅŸma var. Ama diÄŸer 5.1 kÄ±smÄ± da Volkswagen aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸu için zor durumda. Fazla senelik izni olanÄ± izne çÄ±karÄ±yorlar ya da sendikanÄ±n oteline 3-4 günlüÄŸüne tatile gönderiyorlar. Ama nereye kadar! Ä°ÅŸlerin kötü olduÄŸunu, ekim-kasÄ±mda çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± günlerini bizi beklediÄŸini söylüyorlar. Yeni proje olan hdev 6 yeni enjektör ise; daha faaliyete geçmedi. Bunun için de hükümet tarafÄ±ndan teÅŸvik verileceÄŸi söyleniyor ama bununla ilgili çok önemli bir adÄ±m atÄ±lmamÄ±ÅŸ durumda. Zaten teknoloji 4.0 sistemi ile faaliyete geçirileceÄŸi düÅŸünüldüÄŸü için orada da adam eksiltileceÄŸi düÅŸünülüyor. Yani 4.0 teknolojisi tamamen robotlaÅŸma ve yapay zeka üretimi için ön hazÄ±rlÄ±k, iÅŸçilere çok yarayacak bir durum deÄŸil. Ä°ÅŸler kötü gittiÄŸi için BU-1’den BU-2’ye 400 kiÅŸinin transfer edileceÄŸi söyleniyor. 4 aylÄ±k sözleÅŸmeli çalÄ±ÅŸanlarÄ±n hiçbirine kadro verilmedi ve iÅŸ akitlerine son verildi. EmekliliÄŸi gelenlere de baskÄ± yapÄ±lÄ±yor iÅŸi bÄ±rakmalarÄ± için. Durumumuz ne olacak endiÅŸe içinde bekliyoruz?

Zaten sendikanÄ±n da (Türk Metal) her zamanki gibi iÅŸ birlikçiliÄŸi devam ediyor.Tam bir iÅŸveren sendikasÄ±. Aman gülüm ekmeÄŸinize sahip çÄ±kÄ±n, zam da zor olur. Bak iÅŸleri siz de görüyorsunuz zaten bütün baÄŸlÄ± iÅŸyerlerinde yüzde 76’ya tav olmuÅŸ durumda. AslÄ±nda yüzde 60 olan gerçekte ama bununla da ilgili net bir açÄ±klama yok. Åžimdiden bizi 2019’da olacak olan sözleÅŸmeye kötü bir ÅŸekilde hazÄ±rlÄ±yorlar. OlasÄ± iÅŸten çÄ±karÄ±lmalara karÅŸÄ± ne iÅŸveren ve hükümete tepki gösterecek cesareti var ne de o gücü kendinde görüyor. AsÄ±l iÅŸçilerin birliÄŸini saÄŸlayacak bu zor dönemde bir hamlesi yok niyeti de yok. Sürekli cumamÄ±zÄ± veya kandilimizi mübarek eylemekle, bayram kutlamakla bu iÅŸten kurtulamazsÄ±nÄ±z. Sendika bu zamanda sahaya inip topa dalmayacaksa ne zaman girecek... SorarÄ±m size? Piyasa kötü ne yapalÄ±m demekle olmaz bu iÅŸ. Biz her türlü fedakarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±k ama ÅŸunu da eklemek istiyorum. Bu iÅŸlerin en çok kötü olmasÄ±nda da hükümetin ve onun kötü politikalarÄ±nÄ±n çok büyük etkisi var. Ülkeyi felakete sürüklediler. YapÄ±lan zam maaÅŸÄ±mÄ±zÄ± yarÄ± yarÄ±ya eritti. Yüzde 50 fakirleÅŸtik. Pazarda 6 ay önce 100 lira ile meyve ve sebzeyi alabilirken ÅŸimdi 150 lira ile zor bela bir ÅŸeyler alabiliyoruz. Mevsim yaz olduÄŸu halde böyle. KÄ±ÅŸÄ±n ne olacak halimiz bilemiyorum. Daha doÄŸal gaz faturalarÄ± da bizi bekliyor. Odun-kömürlü soba günlerine dönmezsek iyidir. ÇocuÄŸumuza kitap defter alÄ±rken zorlanÄ±yoruz. Bu seneki her kÄ±rtasiye ürünü yüzde 100 zamlanmÄ±ÅŸ. Bizim ücretimize yüzde 50 zam gelmedi. Bizim maaÅŸÄ±mÄ±za neden bu kadar zam yapÄ±lmÄ±yor. Vallahi aynÄ± gemide deÄŸiliz. AynÄ± gemide olsak 400 milyon dolara uçak almaya teÅŸebbüs eder miydi CumhurbaÅŸkanÄ±.

AynÄ± gemide olsaydÄ±k her iÅŸçi ücretine zam isteÄŸinde polis, asker copuna, biber gazÄ±na maruz kalÄ±r mÄ±ydÄ±k? KardeÅŸim biz hep hakkÄ±mÄ±zÄ± aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda dev?letin polisiyle, askeriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmek zorunda mÄ±yÄ±z? 40 yÄ±la yakÄ±ndÄ±r bu sendikanÄ±n iÅŸ birlikçi yönetim ÅŸekline kalmak zorunda mÄ±yÄ±z? Ne zaman ayaÄŸa kalkÄ±p gerçek anlamda mücadele verip mücadelenin de hakkÄ±nÄ± verip rahat yaÅŸayacaÄŸÄ±z. AklÄ±mÄ±zÄ± baÅŸÄ±mÄ±za almamÄ±z lazÄ±m. EÄŸer bu hükümet ve iÅŸverene ve de sendikaya da her ÅŸeyimizi teslim edersek vay halimize. AynÄ± gemide deÄŸiliz kardeÅŸim bu geminin kaptanÄ± da biziz kamarotu da miçosu da, tayfasÄ± da biziz. TÄ±pkÄ± sizler (patronlar, hükümet, Türk Metal) Titanik filmindeki gibi 1. sÄ±nÄ±f kamara da viski yudumlayan, gemi batÄ±nca da filikalarla kaçmaya ilk giden zenginler gibisiniz.

Buradan patron ve hükümet zulmüne uÄŸrayan havalimanÄ± iÅŸçilerinin haklÄ± ve doÄŸru mücadelesini destekliyoruz. UmarÄ±m kazanÄ±rlar ve o Fatih AltaylÄ±’yÄ± da buradan kÄ±nÄ±yorum. Biz sizin gibi rezidanslarda, villalarda oturmuyoruz. O patronlarÄ±n gazete, televizyonlarÄ±nda ayda 40-50 bin lira maaÅŸ almÄ±yoruz. Senin 1 ayda aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biz 10-15 sene de tazminat diye alÄ±yoruz. AslÄ±nda gazetede patronlar ve hükümet senin ekmek teknen. Ama bizim alÄ±n terimizden baÅŸka ekmeÄŸimiz yok. Bunu senin anlamanÄ± beklemek olmayan vicdana seslenmek gibi bir ÅŸey. Biz mazlumlardan yanayÄ±z sense zalimlerden. HoÅŸça kalÄ±n...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 20:32

www.evrensel.net