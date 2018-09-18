Gebzeli emekÃ§iler 'Ä°ÅŸÃ§i SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GÃ¼venliÄŸi' eÄŸitiminde buluÅŸtu

Gebze'de Ã§eÅŸitli iÅŸ kollarÄ±ndan iÅŸÃ§iler, GÄ±da Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi etkinlikte bir araya geldi.

Gebze'de gÄ±da, metal, petro - kimya sektörlerinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, GÄ±da Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n düzenlediÄŸi etkinlikte bir araya geldi.

DÄ°SK'e baÄŸlÄ± Türkiye GÄ±da Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± GÄ±da Ä°ÅŸ Gebze'de 'Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi' eÄŸitimi düzenledi. Ä°SÄ°G uzmanÄ± ve Mühendis Selçuk KarstarlÄ±, 16 yÄ±lda iÅŸ yerlerinde yaÅŸanan iÅŸ kazalarÄ±, iÅŸ cinayeti, çalÄ±ÅŸÄ±rken yakalanÄ±lan hastalÄ±klara ve bunlara karÅŸÄ± ne yapÄ±lÄ±p ne yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dair geniÅŸ bir sunum yaptÄ±.

KarstarlÄ±, Türkiyenin dünya sÄ±ralamasÄ±nda iÅŸ cinayetlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 6. ülke olduÄŸunu dile getirdi. YaÅŸanan hiçbir iÅŸ kazasÄ±ndan veya iÅŸ cinayetinden sermaye sahiplerinin sorumlu tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± en açÄ±k örneÄŸinin 301 iÅŸçinin öldüÄŸü Soma KatliamÄ± olduÄŸunu ve Soma Kömür Ä°ÅŸletmeleri A.Åž'nin patronu Alp Gürkan'Ä±n ceza almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. DiÄŸer bir konuÅŸmacÄ± Avukat Orhan Atan ise iÅŸ yasalarÄ±nÄ±n sermayeden yana olduÄŸu belirterek, yasalardaki boÅŸluklarÄ± anlatarak bunun iÅŸçilerin aleyhine olduÄŸunu ifade etti. KÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devrilmesi tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n örgütlülük düzeyinin zayÄ±f olduÄŸu bu dönemde kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devrinin yasalaÅŸtÄ±rÄ±lmak istendiÄŸini ve bunun mümkün olabileceÄŸini söyledi. Yasa taslaÄŸÄ±na göre fona devir gerçekleÅŸtiÄŸinde iÅŸçi belli ÅŸartlarda ve 30 yerine 14 gün üzerinden alabileceÄŸini anlattÄ±.

'KRÄ°Z OLMASA BÄ°LE ÖN SANCILARI YAÅžANIYOR'

EtkinliÄŸin düzenleyicisi olan GÄ±da Ä°ÅŸ adÄ±na GÄ±da Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan bir diÄŸer konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±. Aslan, Türkiye'nin 2018'de henüz tam anlamÄ±yla bir kriz de olmasa da krizin ön sancÄ±larÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Krizin belirtileri yaklaÅŸÄ±rken, iÅŸ cinayetleri devam ederken patronlar, sermaye gruplarÄ± hükümette ne istediklerini açÄ±kça söylediÄŸini anlattÄ±. Önceden parlamento yasalarÄ± çÄ±karken ÅŸimdi baÅŸkanlÄ±k sistemi adÄ± altÄ±nda AKP yasalarÄ± yani 'tek adam' yasalarÄ± çÄ±kÄ±yor' diyerek devam etti. 24 Haziran seçimlerinden örnek veren Aslan partilerin ortaya koyduÄŸu programÄ±n sermayenin istekleri ve korunmasÄ± için olduÄŸunu söyledi. Bu durumlar karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸçilerin birliÄŸinden ve örgütlü mücadelesinden baÅŸka bir yol olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. (Gebze/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 19:55

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