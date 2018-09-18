Dicle Nehriâ€™nde son 4 ay iÃ§erisinde 9 kiÅŸi boÄŸuldu

Cizreâ€™de Dicle Nehriâ€™nde, son 4 ay iÃ§erisinde Ã§oÄŸu Ã§ocuk 9 kiÅŸi boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ilçesinde, Dicle Nehri’nde, son olarak 12 yaÅŸÄ±ndaki M. K. adlÄ± çocuk boÄŸularak, can verdi. Nehrin kenarÄ±nda bulunan kum ocaklarÄ±na ait iÅŸ makineleri tarafÄ±ndan suda açÄ±lan bir çukura saplanmÄ±ÅŸ bir halde bulunan çocuÄŸun bedeni ise, bir süre önce kayyÄ±m atanan Cizre Belediyesi tarafÄ±ndan iÅŸlerine son verilen dalgÄ±çlar tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±.

Teknik yetersizliklere raÄŸmen bugüne kadar yaÅŸanan tüm boÄŸulma vakalarÄ±na müdahale eden 5 kiÅŸilik dalgÄ±ç ekibi, önlem alÄ±nmamasÄ± durumunda boÄŸulma vakalarÄ±nÄ±n son bulmayacaÄŸÄ±na dikkat çekti. DalgÄ±çlardan Cemal Candoruk, yetkililerin konu hakkÄ±nda herhangi bir çözüm bulmamasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Her yÄ±l yaz aylarÄ±nda benzer vakalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±n hatÄ±rlatan Candoruk, ölümlerin son bulmasÄ± için ilk olarak suda kazÄ± yapan kum ocaklarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

Mevcut kazÄ± yapÄ±lan alanlarÄ±n tel örgülerle çevrilmesi durumunda vakalarÄ±n azalacaÄŸÄ±nÄ± belirten Candoruk, “Ölümlerin son bulmasÄ± için ‘katil’ ocaklar kapatÄ±lmalÄ±. Zaten ocaklarÄ±n ruhsatsÄ±z olduÄŸu iddialarÄ± var. Konu hakkÄ±nda herhangi bir ÅŸikayette de bulunulmuyor” dedi.

Büyük havuzlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± halinde insanlarÄ±n nehre girmeyeceÄŸini kaydeden Candoruk, nehrin kenarÄ±nda da sürekli cankurtaranlarÄ±n devriye atmasÄ± durumunda vakalara daha hÄ±zlÄ± müdahale edileceÄŸini dile getirdi. Candoruk, son olarak ailelere nehre girmemeleri yönünde çocuklarÄ±nÄ± tembihlemesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (ÅžÄ±rnak/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 19:33

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