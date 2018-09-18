Bursa Koruma Kurulu'ndan KaraaÄŸÄ±z kararÄ±

Bursa'nÄ±n KaraaÄŸÄ±z Mahallesine kurulmasÄ± planlanan biyokÃ¼tle enerji santrali projesinin mevzuat kapsamÄ±nda uygun olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ±na varÄ±ldÄ±.

Bursa'nÄ±n Büyükorhan ilçesine baÄŸlÄ± KaraaÄŸÄ±z Mahallesinde yapÄ±lmasÄ± planlanan biyokütle enerji santraline karÅŸÄ± köylülerin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± direniÅŸin 85. gününde ilk güzel haber geldi. Bursa Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu, uzmanlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma sonucunda alanda korunmasÄ± gerekli taÅŸÄ±nmaz kültür varlÄ±klarÄ± bulunduÄŸunu belirterek, santral projesinin mevzuat kapsamÄ±nda uygun olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ±na vardÄ±.

Bursa'nÄ±n Büyükorhan ilçesine baÄŸlÄ± KaraaÄŸÄ±z Mahallesi'nde yapÄ±lmasÄ± planlanan biyokütle enerji santraline karÅŸÄ± direnen köylülerin beklediÄŸi karar çÄ±ktÄ±.

EnBursa.com haber sitesinin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Bursa Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu, uzmanlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma sonucunda alanda korunmasÄ± gerekli taÅŸÄ±nmaz kültür varlÄ±klarÄ± "Tümülüs, Antik Yol ve MezarlÄ±k AlanÄ±" tespit ederken, kurulmasÄ± planlanan santral projesinin yasa ve mevzuat kapsamÄ±nda uygun olmadÄ±ÄŸÄ± kanaatine vardÄ±.

KaraaÄŸÄ±z köylüleri santral karÅŸÄ±tÄ± nöbete gece gündüz devam ederken, köylülerin avukatÄ± Eralp Atabek'in açtÄ±ÄŸÄ± dava sonucunu etkileyecek olan Bursa Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu, köylülerin yüreÄŸine su serpecek kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bursa Kültür VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Bölge Kurulu'na santral kurulmak istenen alanÄ±n hemen bitiÅŸiÄŸindeki tarihi mezarlÄ±k alanÄ±na zarar verildiÄŸi, bu nedenle söz konusu tahribatÄ±n tespiti ve alanÄ±n arkeolojik açÄ±dan yerinde incelenmesi nedeniyle baÅŸvuru yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Bursa Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kurulu, uzmanlar tarafÄ±ndan yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonucunda alanda, korunmasÄ± gerekli taÅŸÄ±nmaz kültür varlÄ±klarÄ± "Tümülüs, Antik Yol ve MezarlÄ±k AlanÄ±" tespit ederken, kurulmasÄ± planlanan santral projesinin 2863 sayÄ±lÄ± yasa ve mevzuat kapsamÄ±nda uygun görülmediÄŸi kanaatine vardÄ±. Bursa Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kurulu, görüÅŸü alÄ±nmadan kurulum faaliyetine baÅŸlanmasÄ± 2863 sayÄ±lÄ± Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu ve MezarlÄ±klarÄ±n KorunmasÄ± HakkÄ±ndaki Kanun ile korunmasÄ±na karÅŸÄ±n kanun kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tahrip edilmesi nedeniyle, Kurul'un ilk gündeminde görüÅŸülerek karara baÄŸlanana kadar geçecek süre dahilinde proje kapsamÄ±nda bölgede herhangi bir inÅŸai ve fiziki müdahalede bulunulmamasÄ± konusunda görüÅŸ bildirdi.

TÜMÜLÜS VE ANTÄ°K YOL TAHRÄ°P EDÄ°LDÄ°

UzmanlarÄ±n yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, "'Köy Tüzel KiÅŸiliÄŸine ait metruk mezarlÄ±k kaydÄ± olan tarihi eski mezarlÄ±ÄŸÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 102 ada 13 nolu parsel alanÄ±nda kalan, KorunmasÄ± Gerekli Kültür VarlÄ±ÄŸÄ± niteliÄŸi taÅŸÄ±yan Tümülüs ile 102 ada 8-9 parsellerin içinden geçerek Bursa Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kurulu'nun 2 Derece Arkeolojik Sit AlanÄ± olarak tescilli KaraaÄŸÄ±z Köyü Antik YerleÅŸim AlanÄ±'na devam eden 'Antik Yolun' varlÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. AyrÄ±ca MezarlÄ±klarÄ±n KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanun gereÄŸi, umumi mezarlÄ±klarÄ±n mülkiyeti, belediye bulunan yerlerde belediyelere, köylerde köy tüzel kiÅŸiliklerine aittir. Bu yerler satÄ±lmaz, kazandÄ±rÄ±cÄ± zamanaÅŸÄ±mÄ± zilyedliÄŸi yolu ile iktisap edilemez. Yine ilgili madde gereÄŸi, mezarlÄ±klar, ÅŸehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatÄ± ile veya baÅŸka herhangi bir ÅŸekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkÄ±, yeÅŸil alan gibi sahalar olarak ayrÄ±lamaz ve gayesi dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir amaç için kullanÄ±lamaz. Yol geçme zorunluluÄŸu bulunduÄŸu Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca kabul edilen mezarlÄ±klar, bu hükmün dÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r.' Hükmü gereÄŸi tüm haklarÄ± korunmasÄ± gerekli olan eski tarihi mezarlÄ±ÄŸÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± parsel üzerinde, büyük bir alanÄ±n iÅŸ makinesi vasÄ±tasÄ± ile 2-3 metre derinliÄŸinde kazÄ±larak tahrip edildiÄŸi, kazÄ± sonucu alt tabakadan çÄ±kan mermer hafriyatÄ±nÄ±n mezarlÄ±k alanÄ±na yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, alanÄ±n üzerinde tahribat öncesinde var olan çam aÄŸaçlarÄ±nÄ±n kesilerek yok edildiÄŸi, mezarlÄ±k alanÄ±nÄ±n büyük ölçüde tahrip edildiÄŸi tespit edilmiÅŸtir" denildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 19:34

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