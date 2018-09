Avrupaâ€™nÄ±n en gÃ¼zel saatleri

Akıllı saatlerin kullanımı yaygınlaşıyor ancak şehir meydanlarındaki anıt niteliği taşıyan saatlerin birçoğu güzelliğini koruyor.

Şehrin simgeleridir saat kuleleri. Akıp giden zamanın tanıkları. Sevgililerin ilk buluşma yeridir. Tik takları bekleyenin kalp atışlarına eşlik eder. Adres tariflerinin merkezidir. Selfiler çekilir önünde. İlk darbeyi kol saatleri son darbeyi akıllı telefonlardan alsalar da birçoğu hâlâ ayakta ve güzelliğini koruyor. İşte Avrupa’nın en güzel saatleri.

BIG BEN

Fotoğraf: Pixabay

Avrupa’nın en ünlü saat kulesi Londra’da. Big Ben kulenin takma adı. Aslında Elizabeth Kulesi olarak adlandırılıyor. Big Ben, sadece beş çanın en büyük ve ağır olanını ifade ediyor. Her saat başı “Britanya’nın Sesi” (The Voice of Britain) çalıyor. Ancak önümüzdeki birkaç yıl çanlar sessiz kalacak. Çünkü kule restore edilecek.

DÜNYA SAATİ

Fotoğraf: Pixabay

DW’nin haberine göre, endüstriyel tasarımcı Erich John tarafından Almanya’nın birleşmesinden önce tasarlandı ve 1969’da halka açıldı. O zamandan beri Berlinliler ve turistler için popüler bir buluşma noktası oldu. Üst kısmında güneş sisteminin basitleştirilmiş bir modeli var. Aşağıdaki silindir, dünyanın 24 saat dilimindeki zamanını gösteriyor.

GLOKENSPIEL

Fotoğraf: Pixabay

Münih’te tarihi belediye binasındaki Glokenspiel figürleri günde iki ya da üç kez çıkıp büyük gösterisini sergiliyor. İnsan büyüklüğündeki figürler Münih kent tarihinin iki önemli olayını temsil ediyor. 1568’deki Bavyera Dükü V. Wilhelm’in düğünü ve şiddetli bir veba salgınından sonra yapılan meydan okuma dansı. Glokenspiel güneş enerjisiyle işliyor.

PRAG’DA BELEDİYE BİNASINDAKİ SAAT

Fotoğraf: Pixabay

1410’dan kalma Prag Belediye binasındaki astronomik saat, Gotik tekniğin başyapıtıdır. Efsaneye göre tamamlandıktan sonra saatin dünyada bir benzerinin yapılmaması için ustasının gözleri oyuldu. Ve gerçekten eşsiz. Ancak saat ekim ayının sonuna kadar bakımda. Bu yüzden ziyaretçiler 12 havariyi temsil eden figürlerin hareketli halini bir süre daha göremeyecek.

STRASBOURG’TAKİ ASTRONOMİK SAAT

Fotoğraf: David Iliff/WIKIMEDIA COMMONS (CC-BY-SA-3.0)

Strasbourg Katedrali içindeki bu şaheser de İsviçreli saat üreticileri tarafından yapıldı. 12 Havarileri ve doğumdan ölüme yaşamın dört evresini (çocuk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık) temsil eden figürler her gün saat 12.30’da hareket etmeye başlıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Eylül 2018 19:38

