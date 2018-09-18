Avrupaâ€™nÄ±n en gÃ¼zel saatleri

AkÄ±llÄ± saatlerin kullanÄ±mÄ± yaygÄ±nlaÅŸÄ±yor ancak ÅŸehir meydanlarÄ±ndaki anÄ±t niteliÄŸi taÅŸÄ±yan saatlerin birÃ§oÄŸu gÃ¼zelliÄŸini koruyor.

Åžehrin simgeleridir saat kuleleri. AkÄ±p giden zamanÄ±n tanÄ±klarÄ±. Sevgililerin ilk buluÅŸma yeridir. Tik taklarÄ± bekleyenin kalp atÄ±ÅŸlarÄ±na eÅŸlik eder. Adres tariflerinin merkezidir. Selfiler çekilir önünde. Ä°lk darbeyi kol saatleri son darbeyi akÄ±llÄ± telefonlardan alsalar da birçoÄŸu hâlâ ayakta ve güzelliÄŸini koruyor. Ä°ÅŸte Avrupa’nÄ±n en güzel saatleri.

BIG BEN

FotoÄŸraf: Pixabay

Avrupa’nÄ±n en ünlü saat kulesi Londra’da. Big Ben kulenin takma adÄ±. AslÄ±nda Elizabeth Kulesi olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor. Big Ben, sadece beÅŸ çanÄ±n en büyük ve aÄŸÄ±r olanÄ±nÄ± ifade ediyor. Her saat baÅŸÄ± “Britanya’nÄ±n Sesi” (The Voice of Britain) çalÄ±yor. Ancak önümüzdeki birkaç yÄ±l çanlar sessiz kalacak. Çünkü kule restore edilecek.

DÜNYA SAATÄ°

FotoÄŸraf: Pixabay

DW’nin haberine göre, endüstriyel tasarÄ±mcÄ± Erich John tarafÄ±ndan Almanya’nÄ±n birleÅŸmesinden önce tasarlandÄ± ve 1969’da halka açÄ±ldÄ±. O zamandan beri Berlinliler ve turistler için popüler bir buluÅŸma noktasÄ± oldu. Üst kÄ±smÄ±nda güneÅŸ sisteminin basitleÅŸtirilmiÅŸ bir modeli var. AÅŸaÄŸÄ±daki silindir, dünyanÄ±n 24 saat dilimindeki zamanÄ±nÄ± gösteriyor.

GLOKENSPIEL

FotoÄŸraf: Pixabay

Münih’te tarihi belediye binasÄ±ndaki Glokenspiel figürleri günde iki ya da üç kez çÄ±kÄ±p büyük gösterisini sergiliyor. Ä°nsan büyüklüÄŸündeki figürler Münih kent tarihinin iki önemli olayÄ±nÄ± temsil ediyor. 1568’deki Bavyera Dükü V. Wilhelm’in düÄŸünü ve ÅŸiddetli bir veba salgÄ±nÄ±ndan sonra yapÄ±lan meydan okuma dansÄ±. Glokenspiel güneÅŸ enerjisiyle iÅŸliyor.

PRAG’DA BELEDÄ°YE BÄ°NASINDAKÄ° SAAT

FotoÄŸraf: Pixabay

1410’dan kalma Prag Belediye binasÄ±ndaki astronomik saat, Gotik tekniÄŸin baÅŸyapÄ±tÄ±dÄ±r. Efsaneye göre tamamlandÄ±ktan sonra saatin dünyada bir benzerinin yapÄ±lmamasÄ± için ustasÄ±nÄ±n gözleri oyuldu. Ve gerçekten eÅŸsiz. Ancak saat ekim ayÄ±nÄ±n sonuna kadar bakÄ±mda. Bu yüzden ziyaretçiler 12 havariyi temsil eden figürlerin hareketli halini bir süre daha göremeyecek.

STRASBOURG’TAKÄ° ASTRONOMÄ°K SAAT

FotoÄŸraf: David Iliff/WIKIMEDIA COMMONS (CC-BY-SA-3.0)

Strasbourg Katedrali içindeki bu ÅŸaheser de Ä°sviçreli saat üreticileri tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. 12 Havarileri ve doÄŸumdan ölüme yaÅŸamÄ±n dört evresini (çocuk, gençlik, yetiÅŸkinlik ve yaÅŸlÄ±lÄ±k) temsil eden figürler her gün saat 12.30’da hareket etmeye baÅŸlÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 19:38

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