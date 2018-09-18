Ä°YÄ° Partili Ã‡Ä±ray: DevalÃ¼asyon oldu, bunun adÄ±nÄ± koyalÄ±m

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aytun Ã‡Ä±ray, TÃ¼rkiye'nin bir ekonomik krizde olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek, 'DevalÃ¼asyon oldu, bunun adÄ±nÄ± koyalÄ±m' dedi.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°zmir Milletvekili Aytun ÇÄ±ray, partisinin Denizli Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki açÄ±klamasÄ±nda, Türkiye'nin bir ekonomik krizin baÅŸÄ±nda olduÄŸunu öne sürerek, "YÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana Türk milleti yüzde 45- 50 fakirleÅŸmiÅŸtir. Devalüasyon oldu, bunun adÄ±nÄ± koyalÄ±m" dedi.

Ä°YÄ° Parti'deki 12 genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±, 3 gün içinde 36 kenti ziyaret ederek, yerel seçimler öncesi parti çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n rotasÄ±nÄ± belirleyecek. Bu kapsamda Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aytun ÇÄ±ray, partisinin Denizli il teÅŸkilatÄ± ile buluÅŸtu. ÇÄ±ray ziyaret sonrasÄ± Ä°YÄ° Parti MuÄŸla Milletvekili Metin Ergun, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve Denizli Ä°l BaÅŸkanÄ± Hasan Akgün ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. ÇÄ±ray toplantÄ±da, ekonomiden güvenliÄŸe, CHP'ye ait Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerinden, Katar Emiri tarafÄ±ndan hediye edilen uçaÄŸa kadar gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu. MuÄŸla ve Denizli'deki izlenimlerinin Ä°YÄ° Parti'nin kesinlikle bir iktidar alternatifi olduÄŸunu gösterdiÄŸini öne süren ÇÄ±ray, her iki kentteki katÄ±lÄ±m ve kalabalÄ±ÄŸÄ± önemsediÄŸini kaydetti.

Türkiye'nin önünde iki önemli gündem maddesi olduÄŸunu, bunlardan birinin güvenlik diÄŸerinin ise ekonomi olduÄŸuna dikkati çeken ÇÄ±ray, "KomÅŸu ülkeler Türkiye'ye karÅŸÄ± tavÄ±r aldÄ±. Tabii ki her zaman barÄ±ÅŸ içinde olsak da teyakkuz halinde olan bir devlettik ama ilk defa sadece devletlerini deÄŸil milletlerini de karÅŸÄ±sÄ±na alan bir pozisyondayÄ±z. Bu iktidar hem Türkiye'nin geleneksel dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± küçümsedi hem de 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesini bir pasifist dÄ±ÅŸ politika olarak tanÄ±mladÄ±. Kendisinin aktif bir dÄ±ÅŸ politika götüreceÄŸini, OrtadoÄŸu'ya örnek olacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti ve 600 yÄ±llÄ±k OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun deneyim imbiÄŸinden geçmiÅŸ bir Cumhuriyet dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± terk etti. Rusya ve ABD, Suriye'nin paylaÅŸÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Hatay'Ä±n yakÄ±nÄ± Rusya'ya, FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu ABD'ye düÅŸmüÅŸtür. Gün gelip baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda göreceksiniz ki sÄ±rtÄ±nÄ±zdan ceketinizi alÄ±vermiÅŸler. Åžu an ne yazÄ±k ki bu öngörüler gerçekleÅŸti. Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesinden sonra Rusya bölgeye kalÄ±cÄ± olarak oturdu ve kalÄ±cÄ± oldu. Süleyman Åžah Türbesi'ni altÄ±na tekerlek koyup çektiler. ZamanÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, türbenin kaçÄ±rÄ±lmasÄ±nda yardÄ±m ettiÄŸi için YPG'ye teÅŸekkür etti. Åžimdi saÄŸa sola dönüp herkesi hainlikle, PKK'lÄ± olmakla ya da FETÖ'cü olmakla suçlayanlarÄ±n kendilerine dönüp bakmalarÄ±nÄ± tavsiye ediyorum" diye konuÅŸtu.

‘BANKALAR KREDÄ° FAÄ°ZLERÄ°NÄ° YÜZDE 40 Ä°LE 70'E ÇIKARDI’

ÇÄ±ray, AKP'nin ülkeyi devraldÄ±ÄŸÄ±nda büyük eserler olduÄŸunu ancak bugün satÄ±lmadÄ±k bir ÅŸey kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AyrÄ±ca özelleÅŸtirmenin mantÄ±ÄŸÄ± olan, özelleÅŸtirilen fabrikalarÄ±n daha geliÅŸtirilmesi, iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, ekonomiye daha çok katkÄ±da bulunmasÄ± gibi kavramlar kullanÄ±lmadÄ±. Çok fabrika arsalarÄ± için satÄ±ldÄ±. Bugün Türkiye bir ekonomik krizin baÅŸÄ±nda. YÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana Türk milleti yüzde 45-50 fakirleÅŸmiÅŸtir. Devalüasyon oldu, bunun adÄ±nÄ± koyalÄ±m; Türkiye'de devalüasyon oldu. 'Para dalgalandÄ±, deÄŸerini kaybetti' gibi laflara gerek yok. Türkiye'de yüzde 50'ye yakÄ±n devalüasyon oldu. Bankalar kredi faizlerini yüzde 40 ile 70'e çÄ±kardÄ±. Bunu kredileri alan alan sanayiciler, bunu halka nasÄ±l yansÄ±tacak onu kÄ±ÅŸÄ±n göreceÄŸiz. Büyük iÅŸçi çÄ±karmalar olacaktÄ±r."

‘ATATÜRK MÄ°RASINI Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NE BIRAKMA HAKKINA SAHÄ°PTÄ° VE BIRAKMIÅž’

Ä°ÅŸ BankasÄ±'ndaki CHP hisselerinin CHP'nin sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÇÄ±ray, "Türkiye'nin bütününün sorunudur. Büyük Atatürk, öldüÄŸü zaman hiçbir ÅŸahsi serveti yoktu. OlanÄ± da baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸ BankasÄ± hisselerini CHP'ye baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸ, Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na ödenmek üzere. CHP bundan beÅŸ kuruÅŸ para almamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu sembolik bir iÅŸtir ama burada esas olan o deÄŸil. Esas olan ÅŸu; bizi modern bir devlet yapan ve tüm OrtadoÄŸu'daki ülkelerden farklÄ± kÄ±lan medeni hukuku bu toprakla getirmiÅŸ olmamÄ±z. Medeni hukuÄŸun en önemli unsurlarÄ±ndan birisi miras hukukudur. Atatürk mirasÄ±nÄ± istediÄŸine bÄ±rakma hakkÄ±na sahipti ve bÄ±rakmÄ±ÅŸ. EÄŸer Atatürk'ün mirasÄ± ile oynamaya kalkarsanÄ±z, miras hukuku ortadan kalkar. O zaman benim mirasÄ±mÄ±n nereye gideceÄŸini bilemem öldükten sonra. Siz de bilemezsiniz. Böyle bir ÅŸeyin gerçekleÅŸmesi, 'tapunun delinmesi' demektir, 'mülkiyet hakkÄ±nÄ±zÄ±n ortadan kalkmasÄ±' demektir. ArtÄ±k hiçbir ÅŸeyden emin olamazsÄ±nÄ±z" dedi.

‘TÜRKÄ°YE'NÄ°N ÅžARTLARI BUNA MÜSAÄ°T DEÄžÄ°L’

Katar Emiri'nin hediye ettiÄŸi uçakla ilgili de açÄ±klama yapan ÇÄ±ray ,"KomÅŸusu açken biz tok olamayÄ±z; bÄ±rakÄ±n uçak almayÄ±. Yani bu millete kemer sÄ±kmayÄ± tavsiye edeceksin, faizleri yükselteceksin ondan sonra da uçak alacaksÄ±n. Biz 13'üncü uçaÄŸÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± fazla görmüyoruz ama Türkiye'nin ÅŸartlarÄ± buna müsait deÄŸil. Türkiye'de fert baÅŸÄ±na düÅŸen milli gelir 50-60 bin dolar olursa o zaman bunu yaparÄ±z" diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 19:04

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