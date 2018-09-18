2017'de her beÅŸ saniyede bir Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼

BM Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu'na gÃ¶re, en fazla Ã¶lÃ¼mler Afrika Ã¼lkelerinde yaÅŸandÄ±.

BM Çocuklara YardÄ±m Fonu'nun (UNICEF) SalÄ± günü açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ± raporuna göre geçen yÄ±l dünya genelinde 15 yaÅŸÄ±n altÄ±nda toplam 6 milyon 300 bin çocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Bu çocuklarÄ±n büyük bölümü beÅŸ yaÅŸÄ±n altÄ±nda. Rapora göre geçen yÄ±l beÅŸ yaÅŸÄ±n altÄ±nda 5 milyon 400 bin çocuk, 5-15 yaÅŸlarÄ± arasÄ±nda ise bir milyon çocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti. 1990 yÄ±lÄ±nda beÅŸ yaÅŸÄ±n altÄ±nda ölen çocuklarÄ±n sayÄ±sÄ± 12 milyon 600 bindi.

ArtÄ± Gerçek'in UNICEF'in raporundan aktarÄ±ÄŸÄ±na göre, "Bu rakamlara göre her beÅŸ saniyede bir çocuk öldü" tespiti yapÄ±ldÄ±. UNICEF Veri, AraÅŸtÄ±rma ve Politika Bölümü Direktörü Laurence Chandy, "1990 yÄ±lÄ±ndan bu yana çocuklarÄ±n yaÅŸam ÅŸansÄ±nÄ± artÄ±rmak için kayda deÄŸer ilerlemeler kaydettik. Ancak milyonlarca çocuÄŸun yaÅŸamÄ± hangi ülkede ve nasÄ±l koÅŸullarda doÄŸduklarÄ±na baÄŸlÄ±" dedi.

2030'A KADAR ÇOCUK ÖLÜMLERÄ° ARTABÄ°LÄ°R

Chandy açÄ±klamasÄ±nda, "Önlemler artÄ±rÄ±lmazsa bugünden 2030 yÄ±lÄ±na kadar beÅŸ yaÅŸÄ±n altÄ±nda 56 milyon çocuk ölebilir. BunlarÄ±n yarÄ±sÄ± yeni doÄŸan bebekler olur" uyarÄ±sÄ±nda bulundu. BM yetkilisi çocuk ölümlerinin ilaç, temiz içme suyu, elektrik ve aÅŸÄ± gibi basit yöntemlerle engellenebileceÄŸine dikkat çekti.

2030 yÄ±lÄ±na kadar yeni doÄŸan bebeklerle küçük çocuklarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ±n güvence altÄ±na alÄ±nmasÄ± hedefini belirleyen BM, çocuk ölümlerinin azaltÄ±lmasÄ± yönündeki eÄŸilimin devam etmesine raÄŸmen, yine de bu konudaki ilerlemenin aÄŸÄ±r olduÄŸunu ifade etti.

UNICEF'e göre beÅŸ yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki çocuk ölümlerinin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± Afrika'da, geri kalanlarÄ±n yüzde 30'u ise Güney Asya'da yaÅŸanÄ±yor. Rapora göre kÄ±rsal kesimde yaÅŸayan çocuklar ile anneleri okula gitmemiÅŸ çocuklarÄ±n yaÅŸamÄ± daha fazla risk altÄ±nda.

EN ÇOK ÇOCUK AFRÄ°KA'DA ÖLDÜ

Ä°statistiklere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸam ÅŸansÄ± en düÅŸük çocuklar Somali, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaÅŸÄ±yor. Bu ülkelerde doÄŸan her sekiz çocuktan biri beÅŸ yaÅŸÄ±nÄ± görmüyor. Bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma yapmak gerekirse; Almanya’da beÅŸ yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki ölümlerde bu oran 250 çocukta bir.

UNICEF çocuk ölümlerinin nedenlerini doÄŸum sÄ±rasÄ±nda komplikasyon yaÅŸanmasÄ±, zatürre, sÄ±tma ve kan zehirlenmesi olarak sÄ±raladÄ±. Birçok vakada bebek ve küçük çocuklarÄ±n ölümlerinin basit ve düÅŸük masraflÄ± yöntemlerle engellenebileceÄŸine dikkat çeken UNICEF, bunlarÄ± hijyenik ortam, zamanÄ±nda tedavi, iyi donanÄ±ma sahip doÄŸumhaneler ve cibinlik olarak sÄ±raladÄ±. Daha büyük çocuk ve gençlerde ölüm nedenleri ise trafik kazalarÄ± ve boÄŸulma olarak sÄ±ralandÄ±. ( DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 18:57

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