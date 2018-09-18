TMMOB: Ranta karÅŸÄ± mÃ¼cadelemiz sÃ¼recek

TMMOB Makina MÃ¼hendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Yunus Yener, mÃ¼hendislik, mimarlÄ±k, ÅŸehir plancÄ±lÄ±ÄŸÄ± hizmetlerinin ticarileÅŸtirmenin hedefi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

19 Eylül 'TMMOB Mühendis, Mimar, Åžehir PlancÄ±larÄ± DayanÄ±ÅŸma Günü' nedeniyle TMMOB Makina Mühendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Yunus Yener yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±.

"Mühendislik, mimarlÄ±k, ÅŸehir plancÄ±lÄ±ÄŸÄ± hizmetleri, kamusal yarar yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n tasfiyesiyle birlikte serbestleÅŸtirme, özelleÅŸtirme, ticarileÅŸtirmenin hedefi haline getirilmiÅŸtir." diyen Yener, "Esnek, güvencesiz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± tüm emekçilerle birlikte üzerimizdeki sömürüyü artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi, insanca barÄ±nma hakkÄ± ve deprem gerçeÄŸinin gerektirdiÄŸi yapÄ± denetimi ile sanayi, enerji, tarÄ±m, orman, su kaynaklarÄ± gibi alanlarda mühendislik, mimarlÄ±k, ÅŸehir plancÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmakta, evrensel bilimsel mesleki gereklilikler tasfiye edilmektedir." dedi.

'TMMOB UZUN SÜREDÄ°R Ä°KTÄ°DARIN HEDEFÄ°NDE'

TMMOB ve odalarÄ±nÄ±n uzun bir süreden beri iktidarÄ±n hedefinde olduÄŸunu söyleyen Yener, "Siyasal iktidar kamusal hizmet ve denetimi ortadan kaldÄ±rmanÄ±n, Anayasal dayanaÄŸÄ± bulunan yetkilerimizi yok etmenin ve örgütlerimizi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Devlet Denetleme Kurulunun kÄ±skacÄ±na almanÄ±n peÅŸindedir. Fakat belirtmek isteriz, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hizmetlerin kamusal niteliÄŸinin sermaye-rant güçleri lehine tasfiyesine, mesleklerimize ve örgütlerimize yönelik etkisizleÅŸtirme çabalarÄ±na karÅŸÄ± duruÅŸumuz, 1970'lerden günümüze uzanan mücadeleci geleneÄŸimiz doÄŸrultusunda sürecektir. Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, sosyal hukuk devleti, adalet, eÅŸitlik, özgürlük, barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik; planlama, sanayileÅŸme, kalkÄ±nma, kamusal yarar, kamusal hizmet, kamusal denetim ve güvenceli çalÄ±ÅŸma mücadelemiz bu bilinçle sürecektir." ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 18:49

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