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BoÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸini Ã¶ldÃ¼ren erkeÄŸe mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±
KadÄ±n cinayeti davasÄ±nda boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi ÃœmmÃ¼ Ä°pek'i Ã¶ldÃ¼ren Ziya YÄ±ldÄ±rÄ±m mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Mersin’de boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Ümmü Ä°pek'i öldüren Ziya YÄ±ldÄ±rÄ±m 'kasten insan öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.
Mersin’de tekstil iÅŸçisi Ümmü Ä°pek, 13 Eylül sabahÄ± Ä°pekyolu Konfeksiyon’daki iÅŸine giderken servis beklediÄŸi durakta boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi tarafÄ±ndan defalarca bÄ±çaklanmÄ±ÅŸ ve hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Ziya YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda Mersin 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 'kasten insane öldürme' suçundan dava açÄ±ldÄ±.
DHA’nÄ±n haberine göre davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± görüldü. DuruÅŸmada Ä°pek'in annesi Sevim Ä°pek, kÄ±zlarÄ± Habibe Mekan, Mine Mercan, tutuklu sanÄ±k Ziya YÄ±ldÄ±rÄ±m ve taraflarÄ±n avukatlarÄ± yer aldÄ±.
Mahkeme heyeti, sanÄ±k Ziya YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kasten adam öldürmek suçu nedeniyle müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 18:57