Ä°talya mÃ¼ltecilere karÅŸÄ± kararname hazÄ±rlÄ±yor

Ä°talya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Matteo Salvini, mÃ¼ltecilerin gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ zorlaÅŸtÄ±racak bir kararname hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Facebook hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulunan Ä°talya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Matteo Salvini, göçmenler konusuna deÄŸindi.

Sputnik’te yer alan habere göre, geçen hafta ülkenin güney batÄ±sÄ±ndaki Lampedusa AdasÄ±’nda karaya çÄ±kan 184 mülteci 40 Tunuslunun Sicilya’daki Palermo kentinden kalkan uçakla Tunus’a geri gönderildiÄŸini duyuran Salvini, kalan göçmenlerin de perÅŸembe gününden itibaren tarifesiz seferle ülkelerine gönderileceÄŸini bildirdi. Ä°talyan ve Tunuslu temsilcilerin geri gönderme iÅŸlemlerinin hÄ±zla yapÄ±labilmesi için bugün Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki teknik toplantÄ±da bir araya geleceklerini belirten Salvini, “HazÄ±rlanan güvenlik ve göç konularÄ±ndaki kararnamelerle yasa dÄ±ÅŸÄ± göçle mücadeleyi zorlaÅŸtÄ±ran belli kurallarÄ± kökten deÄŸiÅŸtireceÄŸiz. ArkadaÅŸlar, sihirli güçlerim yok ama bütün enerjimin bu ülkeye biraz daha düzen ve güvenlik getirmeye ve Ä°talyanlarÄ±n beklentilerini boÅŸa çÄ±karmamaya adandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum” ifadelerini kullandÄ±. Geçen hafta 184 mültecinin ülkenin güneybatÄ±sÄ±ndaki Lampedusa AdasÄ±’nda karaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 18:44

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