Standard Profil iÅŸÃ§ileri: Sendika seÃ§mek bizim hakkÄ±mÄ±z

Ä°ÅŸÃ§iler sendika deÄŸiÅŸtirdiÄŸi iÃ§in iÅŸten atmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Standard Profil'de baskÄ± artÄ±yor, koÅŸullar kÃ¶tÃ¼leÅŸiyor.

Eylem DEMÄ°RHAN

Manisa

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Standard Profil fabrikasÄ±nda, iÅŸçiler sendika deÄŸiÅŸtirdiÄŸi için baÅŸlayan iÅŸten atmalar devam ediyor. Fabrikadaki baskÄ±larÄ±n günden güne arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaÅŸamlarÄ±nÄ±n ise zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, “Sendika seçmek bizim hakkÄ±mÄ±z” diyor.

Fabrikada çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölüm dolayÄ±sÄ±yla ellerinde yaralar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hüseyin Aktepe, “Devlet hastanesine gittiÄŸimde bunun iÅŸyeri kazasÄ± olduÄŸunu söylediler. Çok fazla rapor aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±, iÅŸleri aksattÄ±ÄŸÄ±mÄ± söyleyerek iÅŸten çÄ±kÄ±ÅŸÄ±mÄ± verdiler. Daha önce Kimpet-Ä°ÅŸ’teyken herhangi bir ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±m ama Lastik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na geçtikten 1 hafta sonra iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±m. Ben Anayasa’nÄ±n bana verdiÄŸi sendikal hakkÄ±mÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±m için maÄŸdur oldum” dedi.

‘KOÅžULLAR GÄ°TTÄ°KÇE AÄžIRLAÅžIYOR’

Nisan ayÄ±nda iÅŸten atÄ±lan Muharrem Yaman ise “Kimpet-Ä°ÅŸ gelecek bütün haklarÄ±mÄ±zÄ± alacaÄŸÄ±z dediler, üye olduk fakat asgari ücret zamlarÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken çok düÅŸük bir zam aldÄ±k ve sonra Lastik-Ä°ÅŸ’e geçtim” dedi. Daha sonra çalÄ±ÅŸmak istemediÄŸi bir makinede çalÄ±ÅŸmaya zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸyerindeki baskÄ±lardan dolayÄ± rahatsÄ±zlÄ±k geçirdiÄŸini ifade eden Yaman, “Bir mesajla iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±m. Fabrikada çalÄ±ÅŸmaya devam eden arkadaÅŸlarÄ±m, ‘Öyle bir duruma geldik ki tuvalete bile gidemiyoruz. KoÅŸullar gittikçe aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor’ diyorlar” diye konuÅŸtu.

‘Ä°ÅžÇÄ°LER Ä°STEDÄ°ÄžÄ° SENDÄ°KADA ÖRGÜTLENEBÄ°LMELÄ°’

“Devlet sendikanÄ±n bir hak olduÄŸunu söylüyor” diyen Yaman ÅŸöyle devam etti: “Ama sendikanÄ±n fabrikaya girmesi için çoÄŸunluÄŸu almasÄ± gerekiyor. Bunun düÅŸürülmesi gerek, insanlar istediÄŸi sendikada örgütlenebilmeli” dedi.

AyrÄ±ca Whirpool Ä°ndesit fabrikasÄ±nda Necmi Çoban’Ä±n geçen hafta pres makinesine sÄ±kÄ±ÅŸarak iÅŸ cinayetinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlatan Yaman, “Ä°ÅŸ güvenliÄŸi eÄŸitimleri göstermelik, alÄ±nan önlemler yetersiz” diye konuÅŸtu.

‘VEKÄ°LLER LÜKS Ä°ÇÄ°NDE YAÅžIYOR’

Ä°ÅŸçiler bir taraftan da TL’nin deÄŸer kaybetmesiyle ücretlerinin eridiÄŸini anlattÄ±. Ergün Akgün, “Krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçilere kesiyorlar. Milletvekilli sayÄ±sÄ± 600’e çÄ±karÄ±ldÄ±. Onlar yüksek maaÅŸlarla lüks içinde yaÅŸÄ±yorlar. ÇocuklarÄ± özel arabalarla okullara gidiyor. Onlar Mecliste ucuza yemek yiyor, biz et alamÄ±yoruz. ÇocuklarÄ±m var, okul masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak çok zor eÅŸim çalÄ±ÅŸmasa geçinemeyeceÄŸiz” dedi.

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan eden 3. havalimanÄ± iÅŸçilerini de grevlerini de desteklediÄŸini belirten Akgün, “Mücadele edip sonuna kadar haklarÄ±nÄ± arasÄ±nlar, devletin iÅŸçilerin arkasÄ±nda durmasÄ± gerek. Ä°ÅŸçilerin önüne çÄ±kan bütün bu engellere karÅŸÄ± birlik olmak, çözüm üretmek gerek. Biz de sendikalaÅŸmak istiyoruz çünkü ezilen de ezen de olmak istemiyoruz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 18:42

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