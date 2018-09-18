Adanaâ€™yÄ± film festivali heyecanÄ± sardÄ±

Adanaâ€™da bu yÄ±l 25â€™incisi dÃ¼zenlenecek olan UluslararasÄ± Adana Film Festivali, 22-30 EylÃ¼l tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak.

Türkiye’nin en büyük film festivallerinden biri olan Adana Film Festivali’nin Direktörü Ä°smail DikilitaÅŸ, bu yÄ±l uluslararasÄ± uzun metrajlÄ± film yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ikincisinin gerçekleÅŸtirileceÄŸini belirtti. DikilitaÅŸ, “DünyanÄ±n önde film festivallerinde yarÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ Türkiye prömiyerini Adana’da gerçekleÅŸtirecek olan önemli 9 filmin olduÄŸu bir bölüm bu. UluslararasÄ± kÄ±sa metrajlÄ± film yarÄ±ÅŸmamÄ±z var. Bu yarÄ±ÅŸma için de 110 ülkeden 3 bin 111 baÅŸvuru var. Bu baÅŸvurular arasÄ±ndan 45 film ana jüri önüne çÄ±kacak. Ülkemiz ve Adana’nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli bir yarÄ±ÅŸma bu.” dedi.

2018 yÄ±lÄ± Türkiye prömiyerlerini yapacak filmlerin festivalde olacaÄŸÄ±nÄ± aktaran DikilitaÅŸ “AçÄ±lÄ±ÅŸ filmimiz Spike Lee’nin ‘BlacKkKlansman’ filmiyle gerçekleÅŸecek. Bu film Oscar’Ä±n en güçlü adaylarÄ±ndan biri olarak gösteriliyor. Ä°zlediÄŸimiz rota o noktada. SanÄ±rÄ±m açÄ±lÄ±ÅŸ filmimiz geçen yÄ±l gibi Oscar’a uzanacak. ‘BlacKkKlansman’ bu yÄ±l da yarÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± Oscar’la taçlandÄ±racak diye düÅŸünüyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

‘25 YILIN EN Ä°YÄ° FÄ°LMLERÄ°NÄ° TOPLADIK’

DikilitaÅŸ, bu yÄ±l 25’incisi düzenlenecek festivale özel seçki oluÅŸturduklarÄ±nÄ± belirterek “25’inci yÄ±la özel seçki oluÅŸturduk. 25 yÄ±lÄ±n en iyi filmlerini topladÄ±k. 1969’dan bu yana ki süre içerisinde ‘Kuyu’ filminden baÅŸlayan en son geçen yÄ±l ‘AÅŸkÄ±n Gören Gözlere Ä°htiyacÄ± Yok’ filmine kadar uzanan serüvendeki en iyi filmleri yeniden seyirci seyircilerle buluÅŸturduk. Biz Onur Ödülü’nü her yÄ±l takdim ediyoruz. Ama 25. yÄ±la özgü 25 emek ödülü vereceÄŸiz. Türk sinemasÄ±nÄ±n perde arkasÄ±nda, kamera arkasÄ±nda ya da küçük rollerde oynamÄ±ÅŸ oyuncularÄ± daha çok deÄŸeri taltif edilmemiÅŸ kiÅŸileri, oyuncu, sanatçÄ±, sanat ve sinema emekçilerinden bir liste hazÄ±rladÄ±k. Kendilerine 25. yÄ±l anÄ±sÄ±na bir Emek Ödülü vereceÄŸiz.” diye konuÅŸtu.

YAÅžAM BOYU BAÅžARI ÖDÜLÜ ÅžERÄ°F GÖREN’E

Bu yÄ±l YaÅŸam Boyu BaÅŸarÄ± Ödülü’nün Yönetmen Åžerif Gören’e verileceÄŸini kaydeden DikilitaÅŸ, “Åžerif gören daha önce hiçbir festivalden bir baÅŸarÄ± ödülü almadÄ±. Ä°lk defa Adana Film Festivali’nde sinemaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Adana’da ödül verilecek. Adana Gören için çok özeldir. Bizleri kÄ±rmayarak kabul etti, kendilerine çok teÅŸekkür ediyoruz. Burada aÄŸÄ±rlamaktan ÅŸeref duyacaÄŸÄ±z. Bunun ötesinde onur ödüllerimiz bu yÄ±l 4 sinema sanatçÄ±sÄ±na verilecek. Bu isimler ise Cüneyt ArkÄ±n, Süleyman Turan, Ahmet Mekin ve Muhterem Nur olacak. OnlarÄ±n yÄ±llarca harcadÄ±ÄŸÄ± emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir nebze onore ettiysek ne mutlu bize.” ifadelerini kullandÄ±. (Adana/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 18:24

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