BirleÅŸmiÅŸ Milletler toplantÄ±sÄ± 25 EylÃ¼lâ€™de ABDâ€™de

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 73. Genel Kurul gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, dÃ¼nya liderlerini gelecek hafta New Yorkâ€™ta bir araya getirecek.

ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan BM 73. Genel Kurulu, gelecek hafta tüm dünyadan 140’tan fazla devlet ve hükümet baÅŸkanÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak ve 25 Eylül’de baÅŸlayacak üst düzey toplantÄ±larda Türkiye’yi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan temsil edecek.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, bu yÄ±l zirveye katÄ±lmayacak. Bu ülkeler, bakan düzeyinde temsil edilecek.

BM Genel Kurul görüÅŸmelerinin bu yÄ±lki temasÄ± “Herkes için BirleÅŸmiÅŸ Milletler: BarÄ±ÅŸçÄ±l, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar’’ olarak belirlendi. Her yÄ±l eylül ayÄ±nda BM Genel Merkezinde bir araya gelen liderler, küresel sorunlara diplomatik çözüm arÄ±yor ve ülkelerinin politikalarÄ±nÄ± anlatma imkanÄ± buluyor.

Genel Kurul görüÅŸmelerinde Suriye krizinden ArakanlÄ± mültecilere, ABD’nin yeni gümrük tarifelerinden Filistin sorununa, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve göçmen sorununa kadar birçok konu ele alÄ±nacak.

ERDOÄžAN, GENEL KURULA Ä°LK GÜN HÄ°TAP EDECEK

Liderlerin BM Genel Kuruluna hitaplarÄ±, 25 Eylül’de baÅŸlayacak ve 1 Ekim’de son bulacak. Ä°lk yÄ±llarda ilk konuÅŸmacÄ± olmaya gönüllü olmasÄ± nedeniyle geleneksel olarak Genel Kurula ilk hitap eden ülke Brezilya oluyor. Ä°kinci konuÅŸmayÄ± ise ev sahibi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump yapacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Genel Kuruldaki konuÅŸmasÄ±nÄ± ilk gün dördüncü sÄ±rada gerçekleÅŸtirecek.

TRUMP Ä°LK KEZ BM GÜVENLÄ°K KONSEYÄ°NE BAÅžKANLIK EDECEK

Geçen yÄ±l BM Genel Kuruluna hitabÄ±nda Kuzey Kore’yi nükleer programÄ± nedeniyle “yok etmekle” tehdit eden ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n bu yÄ±l da Ä°ran’Ä± hedef almasÄ± bekleniyor.

Trump ayrÄ±ca ilk kez ABD’nin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) eylül ayÄ± dönem baÅŸkanÄ± olmasÄ± nedeniyle 26 Eylül’de yapÄ±lacak “Ä°ran, nükleer anlaÅŸma ve kitle imha silahlarÄ±” oturumuna da baÅŸkanlÄ±k edecek ve “konsey baÅŸkanÄ±” sÄ±fatÄ±yla baÅŸkanlÄ±k tokmaÄŸÄ±nÄ± kullanacak.

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani’nin BM 73. Genel Kurul görüÅŸmelerine katÄ±lacaÄŸÄ± resmi olarak açÄ±klansa da Ruhani’ye Trump’Ä±n “Ä°ran’a yönelik hakaretlerini” dinlememek için New York’a gitmemesi yönündeki baskÄ±larÄ± artÄ±yor.

Güney Afrika’nÄ±n Efsanevi Lideri Nelson Mandela’nÄ±n doÄŸumunun yüzüncü yÄ±lÄ±nda “Nelson Mandela BarÄ±ÅŸ Zirvesi” konulu küresel barÄ±ÅŸ üzerine üst düzey bir genel kurul toplantÄ±sÄ±nÄ±n düzenleneceÄŸi BM Genel Kurul görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda BM 2030 yÄ±lÄ± küresel hedeflerinin finanse edilmesi, tüberküloz ve bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klar konulu üst düzey toplantÄ±lar da yapÄ±lacak.

BM REFORMLARI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM 72. Genel Kurulu BaÅŸkanÄ± Miroslav Lajcak tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k dile getirilen BM reform taleplerinin bu yÄ±l da devlet ve hükümet baÅŸkanlarÄ±nca Genel Kurula hitaplarÄ± sÄ±rasÄ±nda gündeme getirilmesi bekleniyor.

BM, özellikle son yÄ±llarda Suriye krizi, Myanmar, Ä°srail-Filistin sorunu gibi konularda veto çÄ±kmazÄ±nda olan ve karar alamayan BMGK nedeniyle çok fazla eleÅŸtiriliyor.

BM üyesi birçok ülke, Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n ardÄ±ndan 1945’ten sonraki yÄ±llarda oluÅŸabilecek çatÄ±ÅŸmalarÄ±n önüne geçmek için kurulan kuruluÅŸun 21. yüzyÄ±lÄ±n gerçeklerini yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle BM ve özellikle 5 daimi 10 geçici üyesi olan ve aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ±n baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunan tek organÄ± BMGK’de reform talep ediyor. BM zirvesine her yÄ±l medyanÄ±n ilgisi de büyük oluyor. BM, zirveyi bu yÄ±l 3 bin gazeteci ve medya mensubunun takip edeceÄŸini açÄ±kladÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 18:20

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