Musa Anter Gazetecilik Ã–dÃ¼lleriâ€™nin sahipleri belli oldu

Bu yÄ±l 26â€™ncÄ±sÄ± dÃ¼zenlenen Musa Anter ve Ã–zgÃ¼r BasÄ±n Åžehitleri Gazetecilik Ã–dÃ¼lleriâ€™nin sahipleri belli oldu.

BeÅŸ ayrÄ± dalda verilen ve bu yÄ±l Yeni YaÅŸam gazetesi tarafÄ±ndan düzenlenen Musa Anter ve Özgür BasÄ±n Åžehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin sonuçlarÄ± belli oldu.

TÜRKÇE HABER ÖDÜLÜ BEKÄ°R AVCI’YA

YarÄ±ÅŸmada Türkçe haber dalÄ±nda ödülün sahibi “Çanak Anten’den Wireless’a: Kürt illerinde deÄŸiÅŸen haber alma pratiÄŸi” haberiyle Gazete KarÄ±nca’dan Bekir AvcÄ± oldu. Türkçe haber dalÄ±nda Jüri Özel Ödülü, “Faili meçhul dosyalarÄ± yakÄ±lmasÄ± için SEKA’ya gönderiliyordu” haberiyle ArtÄ± Gerçek’ten RÄ±fat DoÄŸan’a ve “Günde 300 kamyonun geçtiÄŸi sakin ÅŸehir: Trakya’yÄ± tamamen gözden çÄ±karmÄ±ÅŸlar” haberiyle Birgün’den UÄŸur Åžahin’e verildi.

KÜRTÇE HABERE JÜRÄ° ÖZEL ÖDÜLÜ

Kürtçe haber dalÄ±nda ise jüri, katÄ±lan haberler arasÄ±nda birincilik kriterlerine uygun haber bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Kürtçe haber dalÄ±nda Jüri Özel Ödülü, e-rojname’den Zeynel Bulut’un “Li Ser ÅŸopa dîrokê: Gundê Melekê Tawîs Tawîsî” haberine gitti.

FOTOÄžRAF ÖDÜLÜ TUNÇ VE ARIK’A

YarÄ±ÅŸmada fotoÄŸraf ödülü ise iki eser arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Jüri, Gazete Fersude’den Hayri Tunç ve Cumhuriyet’ten Vedat ArÄ±k’Ä±n Cumartesi Anneleri’nin yasaklanan 700’üncü hafta eyleminden çektiÄŸi fotoÄŸraflara birincilik ödülünü verdi. Bu yÄ±l fotoÄŸraf dalÄ±nda Jüri Özel Ödülü, Mezopotamya AjansÄ±’ndan (MA) NazÄ±m DaÅŸtan’Ä±n Afrin’de çektiÄŸi 21 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bombardÄ±manda yaralanan bir aileye iliÅŸkin fotoÄŸrafa verildi.

KARÄ°KATÜR ÖDÜLÜ Ä°KÄ° ESERE

Karikatür dalÄ±nda da birincilik ödülü iki eser arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Jüri, birincilik ödülünü Özgür Evran ve BeÅŸir GeroÄŸlu’nun karikatürlerine verdi.

KADIN HABERCÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE ÖDÜL MA’YA

Gurbetelli Ersöz KadÄ±n HaberciliÄŸi dalÄ±nda ise ödülün sahibi Mezopotamya AjansÄ±’ndan “Telhamut ÇadÄ±r Kenti’nde mülteci kadÄ±nlar bir paket süt için fuhuÅŸa zorlanÄ±yor” haberiyle Arjin Dilek Öncel oldu.

ONUR ÖDÜLÜ CUMARTESÄ° ANNELERÄ°NE

Musa Anter ve Özgür BasÄ±n Åžehitleri Gazetecilik Ödülleri’nde yarÄ±ÅŸma jürisi Onur Ödülü’nü Cumartesi Anneleri’ne verdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

JÜRÄ°DE KÄ°MLER VARDI?

Türkçe haber jürisi: Hüseyin Aykol, Candan YÄ±ldÄ±z, Fatih Polat, Faruk Eren, Ä°brahim VarlÄ±.

Kürtçe haber jürisi: ReÅŸat Sorgul, Suna Tunç, Ramazan Umar, Semiha AlankuÅŸ, Mehmet Ali ErtaÅŸ.

KadÄ±n haberciliÄŸi jürisi: Burcu KarakaÅŸ, Nevin Cerav, Dicle MüftüoÄŸlu, Derya Ceylan, AyÅŸe Oyman.

FotoÄŸraf jürisi: Mustafa Seven, Abdurrahman Gök, Özcan Yaman, Ramazan Öztürk, Nazmi Belge.

Karikatür jürisi: DoÄŸan Güzel, Ä°mam Cici, Sefer Selvi, Rewhat Arslan.

APÊ MUSA VURULDUÄžU YERDE ANILACAK

Musa Anter için ilk tören 20 Eylül’de saat 11.30’da 26 yÄ±l önce vurularak katledildiÄŸi DiyarbakÄ±r Seyrantepe’deki sokakta yapÄ±lacak. AynÄ± gün öÄŸleden sonra Mardin’in Nusaybin ilçesi Akarsu köyünde Anter’in mezarÄ± baÅŸÄ±nda saat 15.00’te anma düzenlenecek.

ÖDÜL TÖRENÄ° Ä°STANBUL’DA

Musa Anter ve Özgür BasÄ±n Åžehitleri Gazetecilik Ödülleri, 22 Eylül Cumartesi günü Ä°stanbul’da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Tören, saat 18.00’de TMMOB Mimarlar OdasÄ±’nÄ±n BeyoÄŸlu Karaköy’de bulunan binasÄ±ndaki konferans salonunda düzenlenecek. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:33

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