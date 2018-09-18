100 milyon lira Ã¼zeri borcu olan ÅŸirketlere yapÄ±landÄ±rma

BorÃ§ yeniden yapÄ±landÄ±rma iÃ§in banka, faktoring gibi finans kurumlarÄ±na toplam borcu 100 milyon liranÄ±n Ã¼zerinde olan ÅŸirketler baÅŸvurabilecek.

Türkiye Bankalar BirliÄŸi’nin (TBB), reel sektör ÅŸirketlerinin finans kuruluÅŸlarÄ±na olan borçlarÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± adÄ±na yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸma sona geldiÄŸi öÄŸrenildi. BilindiÄŸi gibi BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu ÅŸirketlerin finansal sektöre olan borçlarÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n kapsamÄ±nÄ±n, "Çerçeve AnlaÅŸma"lar ile belirlenmesi konusunda bir yönetmelik yayÄ±nlamÄ±ÅŸ, söz konusu yönetmelik Resmi Gazete’de yayÄ±mlanÄ±p yürürlüÄŸe girmiÅŸti.

Türkiye Bankalar BirliÄŸi’nin (TBB) "Çerçeve AnlaÅŸma" konusunda son aÅŸamaya geldiÄŸi ve önümüzdeki günlerde borç yapÄ±landÄ±rma iÅŸlemleri için banka, faktoring gibi finans kurumlarÄ±na toplam borcu 100 milyon TL ve üzeri olan ÅŸirketlerin bu anlaÅŸma için baÅŸvurabileceÄŸi öÄŸrenildi.

EN BÜYÜK 7 BANKA KOMÄ°TEDE VAR

Bloomberg HT’nin konuya yakÄ±n kaynaklardan edindiÄŸi bilgilere göre, alt sÄ±nÄ±r rakamÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸlangÄ±ç için 100 milyon TL ve üzeri borçlu ÅŸirketler göz önüne alÄ±nacaÄŸÄ±, önümüzdeki dönemde ise bu rakamÄ±n deÄŸiÅŸebileceÄŸi belirtiliyor. TBB bünyesinde yapÄ±lan toplantÄ±larda toplam borç tutarÄ±nÄ±n 50 milyon TL mi 100 milyon TL mi olmasÄ± konuusnun tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, baÅŸlangÄ±ç olarak 100 milyon TL ve üzeri ÅŸirketler için karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Ancak kaynaklar önümüzdeki dönemde 100 milyon TL’nin altÄ±nda borcu olan ÅŸirketler içinde söz konusu yapÄ±landÄ±rmanÄ±n olabileceÄŸini ifade ediyor. Çerçeve AnlaÅŸmalara katÄ±lacak bankalarÄ±n kesin sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±n belli olacaÄŸÄ±, ancak sektörün en büyük 7 bankasÄ±nÄ±n burada kesinlikle yer alacaÄŸÄ± da gelen bilgiler arasÄ±nda.

KOMÄ°TEDEKÄ° BANKALARIN 3’TE 2’SÄ°NÄ°N ONAYI GEREKLÄ°

Peki borç yapÄ±landÄ±rma süreci nasÄ±l iÅŸleyecek? Edinilen bilgilere göre, borç yapÄ±landÄ±rmak isteyen ÅŸirket, ‘Çerçeve AnlaÅŸmasÄ±’na imza atan borçlu olduÄŸu bankalardan her hangi birine baÅŸvuru yapmasÄ± yeterli olacak. BaÅŸvuruyu alan banka, TBB bünyesinde bankalarÄ±n temsilcilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± komiteye borçlu ÅŸirketin talebini iletecek. YapÄ±lacak fizibileteden sonra ise borçlu ÅŸirketin talebi, alacaklÄ± kurumlarÄ±n temsilcilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± komitede oylamaya sunulacak.

EÄŸer buradaki bankalarÄ±n 3’ye 2’si yeniden yapÄ±landÄ±rma noktasÄ±nda görüÅŸ verirse diÄŸer bankalar da bu görüÅŸe uyarak yapÄ±landÄ±rma kararÄ±na uyacak. Kreditör bankalarÄ±n yüzde 90’nÄ±n kabul etmesi durumunda ise borçlu ÅŸirkete ilave kredi verilebilecek. Yine bankalarÄ±n tamamÄ±nÄ±n kabul etmesi halinde ise faiz ve anapara tutarÄ±ndan borç silme yapÄ±labilecek.

AMAÇ FAÄ°Z VE KUR BASKISINDAN RAHATLATMAK

BDDK’nÄ±n söz konusu yönetmeliÄŸi ve bankalarÄ±n ‘Çerçeve AnlaÅŸmasÄ±’ kapsamÄ±na dahil olmasÄ±nda amaç ise son dönemde artan faiz ve kur baskÄ±sÄ±na karÅŸÄ± reel sektör ÅŸirketlerini rahatlatmak. BankacÄ±lar, borçlarÄ±nÄ± geri ödeme kabiliyeti kazanamayacaÄŸÄ± düÅŸünülen ÅŸirketlerin kesinlikle yapÄ±landÄ±rma kapsamÄ±na alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çiziyor. BDDK’nÄ±n yönetmeliÄŸinde yer alan bilgiye göre, “Çerçeve AnlaÅŸmalar” BDDK tarafÄ±ndan onaylandÄ±ktan sonra 2 yÄ±l içinde yeniden yapÄ±landÄ±rma sözleÅŸmelerine baÄŸlanmak ÅŸartÄ±yla yapÄ±landÄ±rÄ±lacak. BDDK, süreyi uzatabilecek. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:27

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