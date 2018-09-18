'Konut fiyatlarÄ± temmuz ayÄ±nda yÄ±llÄ±k yÃ¼zde 9.39 arttÄ±'

Merkez BankasÄ±'nÄ±n verilerine gÃ¶re konut fiyatlarÄ±, temmuz ayÄ±nda yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 9.39 arttÄ±.

Türkiye’de konut fiyatlarÄ±, temmuz ayÄ±nda yÄ±llÄ±k bazda yüzde 9.39 arttÄ± ve konut fiyat endeksi 227.40’a ulaÅŸtÄ±.

Merkez BankasÄ±’nÄ±n Türkiye’deki konutlarÄ±n gözlemlenebilen özelliklerini zaman içinde kontrol ederek kalite etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ fiyat deÄŸiÅŸimlerini izlemek amacÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± konut fiyat endeksi araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n temmuz ayÄ± sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±.

Buna göre yeni konut fiyatlarÄ±, temmuz ayÄ±nda bir önceki aya göre yüzde 0.3 ve 2017 yÄ±lÄ± temmuz ayÄ±na göre yüzde 9.39 arttÄ±. Metrekare birim fiyatÄ±nÄ±n 2 bin 252 lira 95 kuruÅŸ olarak belirlendiÄŸi araÅŸtÄ±rmada, yeni konutlar fiyat endeksi yüzde 252.90 ve yeni olmayan konutlar fiyat endeksi de 265.74 oldu.

Grafik: DHA

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki (hedonik konut fiyat endeksi, kalite etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ saf fiyat deÄŸiÅŸimlerini ölçmek amacÄ±yla geliÅŸtirilmiÅŸti) geliÅŸmeler deÄŸerlendirildiÄŸinde, 2018 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ±nda bir önceki aya göre Ä°stanbul ve Ä°zmir’de sÄ±rasÄ±yla yüzde 0.16 ve 0.42 arttÄ±, Ankara’da ise yüzde 0.08 azaldÄ±.

Grafik: DHA

Endeks deÄŸerleri bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre ise Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir’de sÄ±rasÄ±yla yüzde 4.05, 7.24 ve 15.61 arttÄ±.

Grafik: DHA

(DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:25

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