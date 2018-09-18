AydÄ±nâ€™da iÅŸÃ§iler 72 gÃ¼ndÃ¼r eylemde

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™ne baÄŸlÄ± Ä°mar AÅžâ€™de halk otobÃ¼slerinde ÅŸofÃ¶rlÃ¼k yaparken iÅŸten atÄ±lan 9 iÅŸÃ§i eylemlerine 72 gÃ¼ndÃ¼r devam ediyor.

Ruken DEMÄ°R

AyÅŸe SÜRME

AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi ÅŸirketi olan Ä°mar AÅž’nin halk otobüslerinde ÅŸoförlük yaparken iÅŸten atÄ±lan 9 iÅŸçi eylemlerine devam ediyor. 72 gündür oturma eylemlerini sürdüren iÅŸçiler, gerekirse açlÄ±k grevine gireceklerini belirtti.

AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi’ne baÄŸlÄ± Ä°mar Anonim Åžirketi’ndeki halk otobüslerinde ÅŸoförlük yapan 9 iÅŸçi, DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Sosyal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± gerekçesiyle 8 Temmuz’da iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. 72 gündür AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi önündeki Kent MeydanÄ±’nda baÄŸlÄ± olduklarÄ± sendika temsilcileri ile beraber oturma eylemi gerçekleÅŸtiren iÅŸçiler, halkÄ± bilgilendirerek yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

‘MAHKEMEYÄ° BEKLÄ°YORUZ’

AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi’nin ÅŸirketi Ä°mar AÅž’deki halk otobüslerinde 3 yÄ±l görev yaptÄ±ktan sonra iÅŸten çÄ±karÄ±lan 2 çocuk babasÄ± Yunus Cengiz, zor koÅŸullarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Kimsenin yaÅŸadÄ±klarÄ±na kulak asmadÄ±klarÄ± için kendi aralarÄ±nda sendikalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Cengiz, sendikalaÅŸmaya gittikleri için 9 iÅŸçinin iÅŸine son verildiÄŸini kaydetti. Belediye tarafÄ±ndan kendilerine “performans düÅŸüklüÄŸü” gerekçe gösterilerek iÅŸlerine son verildiÄŸini hatÄ±rlatan Cengiz, “SavunmasÄ±z ve tutanaksÄ±z hiç bir resmiyete dökülmeden iÅŸimize son verildi. 70 günü aÅŸkÄ±ndÄ±r burada direniÅŸimiz devam ediyoruz. Ne yazÄ±k ki belediyeden resmi kurumlardan herhangi bir ÅŸekilde derdimizi dinleme gibi bir giriÅŸimde bulunulmadÄ±. Destek göremedik. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Mahkemeyi bekliyoruz. Bu iÅŸ sonuçlanana kadar da mücadelemizi kazanana kadar da buradan ayrÄ±lmayacaÄŸÄ±z. CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko da belediye baÅŸkanÄ± ile görüÅŸtü fakat herhangi bir geliÅŸme saÄŸlanmadÄ±. Hiç bir ÅŸekilde ilçe belediye baÅŸkanlarÄ± bize destek olmadÄ±. Herkes bize karÅŸÄ± sonuna kadar kapÄ±larÄ± kapattÄ±” diye konuÅŸtu.

‘GEREKÄ°RSE AÇLIK GREVÄ°NE BAÅžLARIZ’

Her gün sabah 08.00’den akÅŸam 18.00’e kadar Kent MeydanÄ±’nda oturduklarÄ±nÄ± dile getiren Cengiz, belediye tarafÄ±ndan eylemlerinin engellenmek istediÄŸini belirtti. Cengiz, “Park bahçelerin kamyonlarÄ± önümüze getiriliyor. Bugüne kadar hiç bir ÅŸekilde sulanmayan alan gece sulanarak sabaha kadar çamur içinde bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Buna karÅŸÄ± sessiz kalmadÄ±k. Tepki gösterince kamyonlarÄ±nÄ± geri çektiler. Yeni doÄŸan bir bebeÄŸim var, evimiz kira. ÇocuklarÄ±n tüm okul masraflar ikiye katlandÄ±. EÄŸer herhangi bir sonuç alamasak Ankara’ya yürüyeceÄŸiz. Genel merkez önünde de eylem yapacaÄŸÄ±z. Gerekirse açlÄ±k grevine gireceÄŸiz onlar bizi duymamaya devam ederse biz de onlarÄ±n bizi duymasÄ± için elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ°LERE KARÅžI DÜÅžMANLIK VAR’

CHP’li belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n birer patron gibi olduklarÄ±nÄ± söyleyen Cengiz, “Åžu an Ä°stanbul’da 3’üncü HavaalanÄ±’nda bir iÅŸçi direniÅŸi var. Ä°ÅŸçilerin çoÄŸu gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸçilerle sürekli destek halindeyiz. Bütün iÅŸçiler maÄŸdur oldu. Son 17 yÄ±lda Türkiye’de iÅŸçiye karÅŸÄ± tam anlamÄ±yla bir savaÅŸ ilan edildiÄŸini görüyoruz. Tüm Türkiye’de hükümet ya da belediye baÅŸkanlarÄ± iÅŸçilere ve onlarÄ±n ekmeÄŸine karÅŸÄ± bir düÅŸmanlÄ±k baÅŸlattÄ±. Buna karÅŸÄ± mücadele ediyoruz. Bugün hep beraber bütün iÅŸçiler dayanÄ±ÅŸma içinde olmadÄ±ÄŸÄ± için bunlarÄ± yenemeyiz” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

EKMEÄžÄ°N YANINA PEYNÄ°R

Ä°mar AÅž firmasÄ±na baÄŸlÄ± halk otobüslerinde 4 yÄ±l görev yaptÄ±ktan sonra iÅŸten çÄ±karÄ±lan Okan Aslan, amaçlarÄ±nÄ±n sadece iÅŸlerine geri dönmek olduÄŸunu söyledi. Aslan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bizim sendikal faaliyetlere adÄ±m atmamÄ±zÄ±n en büyük nedeni ekmeÄŸimizin yanÄ±na peynir aramaktÄ±. ÇalÄ±ÅŸma ÅŸartÄ± koymuÅŸlar; yemek ve servis yok. Kaza yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman zararÄ± bize ödetiliyor. Sadece asgari ücretle çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. 3 çocuÄŸum okuyor. Åžimdi asgari ücretle çocuklarÄ± mÄ± okutalÄ±m yoksa evimize aÅŸ mÄ± götürelim?” diye sordu. (AydÄ±n/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:16

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