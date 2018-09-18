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FotoÄŸraf: DHA
Al Nasr, Negredo transferini aÃ§Ä±kladÄ±
18 EylÃ¼l 2018 17:11
Al Nasr ekibi, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden Alvaro Negredo'nun fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nlayarak transferi duyurdu.Â
BeÅŸiktaÅŸ ile sözleÅŸmesini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak fesheden Alvaro Negredo, BirleÅŸik Arap Emirlikleri takÄ±mÄ± Al Nasr ile 2 yÄ±llÄ±k sözleÅŸmeye imzayÄ± attÄ±.
Al Nasr ekibi resmi sosyal medya hesabÄ± üzerinden Ä°spanyol golcünün Al Nasr formasÄ±yla fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nlayarak transferi duyurdu.
Alvaro Negredo, yeni takÄ±mÄ±nda 11 numaralÄ± formayÄ± giyecek. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:13
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