Al Nasr, Negredo transferini aÃ§Ä±kladÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Al Nasr, Negredo transferini aÃ§Ä±kladÄ±

    • 18 EylÃ¼l 2018 17:11

    Al Nasr ekibi, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden Alvaro Negredo'nun fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nlayarak transferi duyurdu.Â 

    BeÅŸiktaÅŸ ile sözleÅŸmesini karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak fesheden Alvaro Negredo, BirleÅŸik Arap Emirlikleri takÄ±mÄ± Al Nasr ile 2 yÄ±llÄ±k sözleÅŸmeye imzayÄ± attÄ±.

    Al Nasr ekibi resmi sosyal medya hesabÄ± üzerinden Ä°spanyol golcünün Al Nasr formasÄ±yla fotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±nlayarak transferi duyurdu. 

    Alvaro Negredo, yeni takÄ±mÄ±nda 11 numaralÄ± formayÄ± giyecek. (DHA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:13
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER Alvaro Negredo