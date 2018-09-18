Maltepe Belediyesi Ã¶ÄŸrencileri Ã¼cretsiz taÅŸÄ±yor

Maltepe Belediyesi geÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼cretsiz okul servisi uygulamasÄ±nÄ± bu sene de devam ettiriyor. Uygulamadan 400 Ã¶ÄŸrenci yararlanÄ±yor.

Maltepe Belediyesi 4 yÄ±ldÄ±r öÄŸrencileri ücretsiz olarak okullarÄ±na taÅŸÄ±yor. Uygulama ile öÄŸrenciler 7 hat üzerinden taÅŸÄ±nÄ±yor. Servisler günlük ortalama 400 öÄŸrenciye hizmet veriyor.

Yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda tüm öÄŸrencilere, öÄŸretmenlere ve velilere baÅŸarÄ±lar dileyen Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±ç, “Maltepeli öÄŸrencilerin en iyi ÅŸartlarda eÄŸitim-öÄŸretim görmeleri için canla baÅŸla çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°stanbul’un trafik çilesinde öÄŸrencilerimiz maÄŸdur olmasÄ±n, huzurla ve güvenle okullarÄ±na ulaÅŸabilsin diye 4 yÄ±ldÄ±r uygulamaya koyduÄŸumuz ücretsiz okul servislerimiz sayesinde, öÄŸrencilerin ulaÅŸÄ±m ücretleri de ceplerine harçlÄ±k olarak kalÄ±yor” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:08

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