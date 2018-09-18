SES İzmir Şubesi: Krizin faturasını krize yol açanlar ödesin

Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi, ekonomideki kötü gidişatın faturasının işçilere çıkarıldığını dile getirdi.

Dövizin artması ve ekonomideki kötü gidişin faturasının işçilerden çıkarılmak istenmesine karşı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, iş yerlerinde ‘krizin faturasının krize yol açanlar ödesin’ bildirileri dağıttı.

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ndeki sağlık emekçilerine SES İzmir Şubesince dağıtılan bildirilerde, “Krizin faturasını krize yol açanlar ödesin ve ek zam” talebi yer aldı.

SES İzmir Şube Eş başkanı Hülya Baran Ulaşoğlu konuya ilişkin, “Krizin faturasını yaratanlar ödesin, borç emekçilerin borcu değil. Bizler iş yerlerinde bir kez daha aynı gemide değiliz dedik ve demeye devam edeceğiz. Sağlıkçılara verilen yıpranma payı sözü vardı, bunu istiyoruz. Enflasyondan kaynaklı ücret kaybı yaşamak istemiyoruz. Bunlara karşı sağlık emekçileri ile birlikte sesimizi yükseltmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Ayrıca Genel-İş, BES gibi sendikalarının da kriz karşıtı çalışmaları sürüyor. İş yerlerinde çalışma yürüten emekçiler, "krizin sorumlusu biz değiliz" diyerek taleplerini yineliyor. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Eylül 2018 17:04

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