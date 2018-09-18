DÄ°SK Ege BÃ¶lge TemsilciliÄŸi: Sorunun kaynaÄŸÄ± iÅŸÃ§iler deÄŸil patrondur

DÄ°SK Ege Bölge TemsilciliÄŸi, Ä°stanbul’daki 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± için eylem yapan inÅŸaat iÅŸçileri ile ilgili basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada havalimanÄ± için UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü, ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ulusal Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Güvenlik Konseyi görev almaya çaÄŸrÄ±ldÄ±.

Konak Eski Sümerbank önündeki eylemde “Ä°nÅŸaat iÅŸçileri yalnÄ±z deÄŸildir. Ä°ÅŸçilerin birliÄŸi sermayeyi yenecek” pankartÄ± açÄ±ldÄ±, “YaÅŸasÄ±n sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±” ve “Kaza deÄŸil cinayet, sorumlusu hükümet” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. AçÄ±klamaya KESK, TMMOB, EMEP ve HDP yöneticileri de katÄ±ldÄ±.

DÄ°SK Ege Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ±, inÅŸaat iÅŸçilerinin taleplerini ve mücadelelerini sahiplendiklerini ifade etti. SarÄ± “2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk sekiz ayÄ±nda en az 1290 iÅŸçinin iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ülkemizde, üretim zorlamasÄ±, örgütsüzlük, taÅŸeron düzeni ve piyasalaÅŸan iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi alanÄ± iÅŸçilerin yaÅŸamÄ±nÄ± tehdit etmeye devam etmektedir. Kriz ortamÄ±nda iÅŸverenlerin maliyetleri düÅŸürmek adÄ±na ilk olarak iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸinden tasarruf yaptÄ±klarÄ± gözlenmektedir. Sermayenin yaÅŸamÄ± tehdit eden bu tasarruflarÄ±, yÄ±lÄ±n ilk 8 ayÄ±ndaki insani felaket tablosunun daha da aÄŸÄ±rlaÅŸmasÄ±na neden olacaktÄ±r” dedi.

'ÅžANTÄ°YEDE JANDARMA DEÄžÄ°L ÇALIÅžMA BAKANLIÄžI OLMALI'

Ä°ÅŸçilerin taleplerine karÅŸÄ± jandarmanÄ±n dikilmesinin kabul edilemeyeceÄŸini de belirten SarÄ± ÅŸunlarÄ± söyledi: Ülkeyi yönetenlerin bir ‘prestij’ projesi olarak sunduÄŸu havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda, iÅŸçilerin insanca çalÄ±ÅŸma talebinin muhatabÄ±nÄ±n ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ± deÄŸil jandarma olmasÄ± kabul edilemez. Bu ÅŸantiyede güvenlik sorunu varsa, bu sorunun kaynaÄŸÄ± iÅŸçiler deÄŸil iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸini yok sayan iÅŸverenlerdir. Bu nedenle konu jandarmanÄ±n deÄŸil ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n konusu olmalÄ±dÄ±r. (Ä°zmir/EVRENSEL)

â€˜29 Ekim'e kadar Ã¶lseniz de burasÄ± bitecek!â€™

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri adliyede: 28 iÅŸÃ§inin tutuklanmasÄ± istendi

HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine iÅŸkence iddiasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:47

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