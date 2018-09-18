2 milyon Ã¶rnekten biri: Okul Ã§antasÄ± yerine atÄ±k kaÄŸÄ±t taÅŸÄ±yor

Milyonlarca Ã¶ÄŸrenci 2018-2019 eÄŸitim yÄ±lÄ±na baÅŸlarken; Ä°stanbul AtaÅŸehir'de atÄ±k kaÄŸÄ±t toplayan bir Ã§ocuk okul Ã§antasÄ± yerine atÄ±k kaÄŸÄ±t taÅŸÄ±dÄ±.

Yeni eÄŸitim ve öÄŸretim dönemiyle pek çok çocuk ders zili heyecanÄ±na tanÄ±klÄ±k etti. Ä°stanbul AtaÅŸehir'de kaÄŸÄ±t toplayan çocuk iÅŸçi ise bu heyecandan çok uzakta; okula gitmek yerine ekmek parasÄ± için bedeninin iki katÄ± büyüklüÄŸündeki kaÄŸÄ±t toplama arabasÄ±nÄ± çekmek zorundaydÄ±.

Çöp toplarken bulduÄŸu ve baÅŸÄ±na taktÄ±ÄŸÄ± mezuniyet kepi ise, ülkemizde eÄŸitim hakkÄ±ndan mahrum bÄ±rakÄ±lan 2 milyon çocuk iÅŸçinin prototip bir fotoÄŸrafÄ± oldu.

Bugün maddi imkansÄ±zlÄ±klar nedeniyle milyonlarca çocuk okula gidemiyor. DÄ°SK Genel-Ä°ÅŸ’in 2017’de yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± “Türkiye’de çocuk iÅŸçi olmak” adlÄ± rapora göre, ülkede çalÄ±ÅŸan çocuk sayÄ±sÄ± 2 milyona yaklaÅŸtÄ±. AtaÅŸehir Küçükbakkalköy’de kaÄŸÄ±t toplayan küçük çocuk iÅŸçi eldivenleri ve baÅŸÄ±na taktÄ±ÄŸÄ± kep ile okuldan olmasa da hayat okulundan mezun olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:04

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