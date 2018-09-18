GÃ¼n MatbaacÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan 13'Ã¼ iÃ§in tutukluluÄŸuna devam kararÄ±

GÃ¼n MatbaacÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 21 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 8 kiÅŸi iÃ§in tahliye kararÄ± verilirken, 13 kiÅŸinin tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi

Gün MatbaacÄ±lÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± 21 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda mahkeme heyeti, 8 kiÅŸi için tahliye kararÄ± verdi. KasÄ±m Zengin'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 12 kiÅŸi için tutukluluÄŸun devamÄ±na karar vererek, duruÅŸmayÄ± 12 KasÄ±m gününe erteledi.

Mahkeme kararÄ±yla TMSF’ye devredilen Gün MatbaacÄ±lÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± hakkÄ±nda aralarÄ±nda sahibi KasÄ±m Zengin ve 20 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, Silivri Cezaevi karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan duruÅŸma salonunda görüldü. SavcÄ±nÄ±n, tüm tutuklular için tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± istemesi ardÄ±ndan duruÅŸmada avukatlar söz aldÄ±.

Avukatlar, savunmalarÄ±nda tahliye talebinde bulundu. DuruÅŸmaya kÄ±sa bir ara veren mahkeme heyeti ara kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Mahkeme heyeti verdiÄŸi kararÄ±nda matbaa çalÄ±ÅŸanlarÄ± Necat HizarcÄ±, Sadettin DemirtaÅŸ, Muhammet Özkan, Mehmet Kadir Özkara, Cumali Öz, Süleyman GüneÅŸ, Kemal DaÄŸdöÄŸen ve Özgür Bozkurt'un tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tahliye kararÄ± verdiÄŸi 8 kiÅŸi için yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± koydu.

8 KÄ°ÅžÄ°YE TAHLÄ°YE

Heyet kararÄ±nda, Küçükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na müzakere yazÄ±larak, Azadiya Welat ile Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin Ocak-ÅŸubat 2018 döneminde gazetenin günlük olarak teslim edilmediÄŸinin ve hakkÄ±nda her hangi bir soruÅŸturmanÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorulmasÄ±na karar verdi.

Mahkeme, Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen Özgürlükçü Demokrasi gazetesi davasÄ± ile benzer mahiyette olduÄŸunu belirterek, birleÅŸtirilme yönünde muvafakat sorulmasÄ±nÄ± istedi.

Mahkeme, Cemal Tunç, ErdoÄŸan Zamur, Ä°hsan SinmiÅŸ, Ä°rfan Karaca, KasÄ±m Zengin, KazÄ±m Göçer, Mahmut Abay, Mehmet Emin Sümeli, Musa Kaya, Mürsel Demir, Polat Arslan ve UÄŸur Selman Kelekçiler'in üzerlerine atÄ±lÄ± suçun niteliÄŸini göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargÄ±lanan DerviÅŸ Avras hakkÄ±nda çÄ±karÄ±lan yakalama kararÄ±nÄ±n beklenilmesine karar verdi.

Mahkeme, duruÅŸmayÄ± 12 KasÄ±m gününe erteledi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 19:52

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