ErdoÄŸan: EÄŸitimi Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ ve demokratik yapÄ±ya kavuÅŸturduk

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, KabataÅŸ Lisesinde dÃ¼zenlenen eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.

KabataÅŸ Lisesinde düzenlenen eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ törenine katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, eÄŸitim sistemini özgürlükçü ve demokratik bir yapÄ±ya kavuÅŸturduklarÄ±nÄ± iddia ederek, zengin kadar fakirin de kaliteli eÄŸitim almasÄ±nÄ± istediklerini söyledi. ErdoÄŸan imam hatiplerin sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± da dile getirdi.

â€˜Proje okulâ€™ dayatmasÄ±nÄ±n altÄ±ndan imam hatip Ã§Ä±ktÄ±

Üniversiteye giriÅŸte katsayÄ± engelini kaldÄ±rarak, öÄŸrencilerin ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz kalmasÄ±nÄ±n önüne geçtiklerini anlatan ErdoÄŸan, “28 Åžubat döneminde pek çoÄŸunun kapÄ±sÄ±na kilit vurulan imam hatip okullarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ± milletimizin taleplerine uygun ÅŸekilde arttÄ±rdÄ±k. EÄŸitim öÄŸretimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi de üzerinde en ciddi ve en hassas ÅŸekilde durduÄŸumuz konular arasÄ±nda yer alÄ±yor” diye konuÅŸtu.

Ä°mam hatip ve meslek lisesi seÃ§mediÄŸi iÃ§in liseye yerleÅŸemedi

ZENGÄ°N KADAR FAKÄ°R DE KALÄ°TELÄ° EÄžÄ°TÄ°M ALMALIYMIÅž!

Zengin kadar fakirin de en kaliteli eÄŸitim ve öÄŸretim imkanÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± istediklerini iddia eden ErdoÄŸan, ÅŸöyle devam etti:

“Büyük ÅŸehirdeki imkanlarÄ±n en ücra köylerimize kadar ulaÅŸmasÄ±nÄ±, 81 milyonun her bir ferdinin aynÄ± fÄ±rsatlardan yararlanmasÄ±nÄ± istiyoruz. EÄŸitim öÄŸretim desteklerimizle hiçbir evladÄ±mÄ±zÄ±n maddi imkansÄ±zlÄ±k sebebiyle okuldan mahrum kalmamasÄ±nÄ± saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Çok gariptir. Ä°ÅŸte bizim öÄŸretim dönemimizde benim sÄ±nÄ±fÄ±mda 75 öÄŸrenci vardÄ±. Herhalde burada 30’un üzerinde öÄŸrenci var mÄ±? Yok deÄŸil mi? BakÄ±n 30 öÄŸrenci var. BurasÄ± KabataÅŸ Lisesi ve Anadolu’nun birçok yerinde 100’ün üzerinde öÄŸrencinin okuduÄŸu sÄ±nÄ±flar vardÄ±. ÖÄŸrenci sayÄ±sÄ± ne kadar azalÄ±rsa, öÄŸrenci ile öÄŸretmen arasÄ±ndaki bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸi o kadar güçlü olacaktÄ±r. Åžu anda bu seviyedeyiz. BunlarÄ± mümkün olduÄŸunca bütün okullarÄ±mÄ±zda hakim kÄ±lmanÄ±n gayreti içindeyiz.”

2 milyon Ã¶rnekten biri: Okul Ã§antasÄ± yerine atÄ±k kaÄŸÄ±t taÅŸÄ±yor

Tek tipçi, yasakçÄ±, öÄŸrencinin tekamülü yerine formatlanmasÄ±nÄ± esas alan eski eÄŸitim öÄŸretim mantalitesini bir daha geri gelmemek üzere rafa kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± öne süren ErdoÄŸan ÅŸöyle konuÅŸtu:

“EÄŸitim öÄŸretim sistemimizi komplekslerinden kurtararak çok daha özgürlükçü, çok daha demokratik, çok daha sorgulayÄ±cÄ± bir yapÄ±ya kavuÅŸturduk. Bilhassa uzun yÄ±llar ihmal edilmiÅŸ olan eÄŸitim öÄŸretim altyapÄ±sÄ±nÄ±n güçlendirilmesi ve standartlarÄ±nÄ±n yükseltilmesi noktasÄ±nda ciddi çabalar harcadÄ±k ancak, gerek altyapÄ±, gerek içerik konusunda hayata geçirdiÄŸimiz politikalar belli kesimler tarafÄ±ndan sürekli engellenmek istendi.” (HABER MERKEZÄ°)

EÄŸitim Sen: Kaynaklar Ã¶zel okul ve imam hatibe aktarÄ±ldÄ±

Okul servisi yerine imam hatip pansiyonu tavsiyesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:04

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