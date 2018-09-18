Adana Åžehir Hastanesiâ€™nin 1 yÄ±lÄ±: Doktor ÅŸikayetÃ§i maddi yÃ¼k vatandaÅŸa

Adanaâ€™da saÄŸlÄ±k meslek Ã¶rgÃ¼tleri aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n birinci yÄ±lÄ±nÄ± dolduran Adana Åžehir Hastanesiâ€™nin sorunlarÄ±na dikkat Ã§ekti.

Adana Tabip OdasÄ± ile SES yöneticileri Adana Åžehir Hastanesi’nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n birinci yÄ±lÄ±nda 1 yÄ±lda ortaya çÄ±kan sorunlara dikkat çekmek için Adana Tabip OdasÄ±’nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Åževkin, Burhanetin Bulut, TMMOB Ä°KK, DÄ°SK, KESK, Ä°HD baÅŸkan ve üyelerinin destek verdiÄŸi açÄ±klamayÄ± okuyan Adana Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet Hilal, ÅŸehir hastaneleri projelerinin “kamu”yla tek iliÅŸkisi, hazine arazilerinin üzerinde yükselmesi ve 25 yÄ±l boyunca kamunun 'milyarlarca dolarlÄ±k' kira ödeyecek olmasÄ± olduÄŸunu ifade etti. AynÄ± konuda soru önergesi veren CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Åževkin, Adana Åžehir Hastanesi’nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±ndan bu yana geçen bir yÄ±llÄ±k zaman zarfÄ±nda sorunlarÄ±n artarak devam ettiÄŸini, 25 yÄ±l boyunca kamunun milyarlarca dolarlÄ±k kira ödeme garantisinin vatandaÅŸÄ±n üzerine yüklendiÄŸini ifade etti.

BÄ°R YIL GEÇMESÄ°NE RAÄžMEN SORUNLAR ÇÖZÜLEMEDÄ°

KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 2016 yÄ±lÄ± raporuna göre, yapÄ±mÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸ 18 ÅŸehir hastanesinin toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ±nÄ±n 10.5 milyar ABD dolarÄ±, 25 yÄ±lda devlet tarafÄ±ndan ÅŸirketlere ödenecek toplam kira tutarÄ±nÄ±n ise 30.2 milyar ABD DolarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Hilal, “Bugüne kadar ÅŸehir hastanelerine harcanan miktar ve daha ne kadar harcanacaÄŸÄ± “ticari sÄ±r” gerekçesiyle açÄ±klanmamaktadÄ±r. Åžehir hastanelerindeki ÅŸirketlere olan ödemelerin Dolar mÄ±? TL mi? üzerinden yapÄ±lacaÄŸÄ± da açÄ±klanmamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

‘ÅžEHÄ°R HASTANELERÄ° SAÄžLIK BAKANLIÄžINA DEVREDÄ°LSÄ°N’

Mevcut hastanelerin yatak kapasiteleri azaltÄ±lmÄ±ÅŸ, toplamda Adana’daki yatak sayÄ±sÄ± neredeyse deÄŸiÅŸmediÄŸini dile getiren Hilal, ÅŸehir hastanelerinin artan döviz kurlarÄ± da göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devredilmesi gerektiÄŸini belirterek kadro sayÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, hemÅŸiresiz ve sekretersiz çalÄ±ÅŸmaya son verilmesini, performanslarÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n üst düzeyde döner sermaye haklarÄ± verilmesini, daha insani çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± saÄŸlanmasÄ±nÄ± istedi.

‘ÅžEHÄ°R HASTANELERÄ°NÄ°N KÄ°RASI VATANDAÅžIN SIRTINDA’

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca’nÄ±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle meclise 13 maddelik soru önergesi sunan Müzeyyen Åževkin, hazine arazisi üzerine yükselen Adana Åžehir Hastanesi için 25 yÄ±l boyunca kamunun milyarlarca dolarlÄ±k kira ödeme garantisinin vatandaÅŸÄ±n üzerine yüklenen aÄŸÄ±r bir yük olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.

Dr. Müzeyyen Åževkin, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ± olarak yanÄ±tlandÄ±rÄ±lmasÄ± istemiyle yönelttiÄŸi sorularÄ±n bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

Türkiye’deki tüm Åžehir Hastaneleri’nin yatÄ±rÄ±m tutarÄ± ne kadardÄ±r? Åžehir Hastaneleri’ndeki ÅŸirketlere olan ödemeler hangi para birimi üzerinden yapÄ±lmaktadÄ±r?

Adana Åžehir Hastanesi’nde çalÄ±ÅŸan doktorlara sekreterlik yaptÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle hastaya ayÄ±racaklarÄ± en az 15 dakikalÄ±k zamanÄ±n 5 dakikaya düÅŸtüÄŸüne yönelik ÅŸikayetleri göz önüne alarak yeni bir düzenleme yapacak mÄ±sÄ±nÄ±z?

Hekime yönelik ÅŸiddetin olabildiÄŸince arttÄ±ÄŸÄ± günümüzde Adana Åžehir Hastanesi gibi diÄŸer hastanelerde önlem alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? AlÄ±nmÄ±ÅŸsa ne tür önlemler hayata geçirilmiÅŸtir?

Adana Åžehir Hastanesi’nde özellikle hemÅŸire eksikliÄŸi ve güvenlik sorunu nedeniyle bazÄ± servislerin kapandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur?

7- Dövizdeki kur artÄ±ÅŸÄ± nedeniyle hastanelerde tÄ±bbi malzeme ve ilaç alÄ±mÄ±nÄ±n her geçen gün daha çok güçleÅŸmesine karÅŸÄ± tedbir alacak mÄ±sÄ±nÄ±z?

‘YÜREÄžÄ°R DEVLET HASTANESÄ°’NÄ°N AKIBETÄ° NE OLDU’

CHP’li Sümer, kurulu olduÄŸu dönemde YüreÄŸir ve KarataÅŸ’a olduÄŸu kadar tüm Adana’ya hizmet veren ve 2013 yÄ±lÄ±nda yÄ±kÄ±lan devlet hastanesinin akÄ±betini TBMM gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Hastane yÄ±kÄ±lÄ±rken, yerine tam donanÄ±mlÄ± 250 yataklÄ± hastane kurulacaÄŸÄ±nÄ±n ifade edildiÄŸini, ancak aradan geçen 6 yÄ±lda herhangi bir ilerleme kaydedilemediÄŸini vurgulayan Sümer, vatandaÅŸlarÄ±n maÄŸdur olduklarÄ±nÄ± söyledi. Sümer, SaÄŸlÄ±k BakanÄ±’na “YüreÄŸir Devlet Hastanesi’nin yerine yeni hastane ne zaman inÅŸa edilecek ve faaliyete geçecektir” diye sordu. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 16:35

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