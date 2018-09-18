Galatasaray - Lokomotiv Moskova Åžampiyonlar Ligi maÃ§Ä± beIN Sports'ta

Galatasaray'Ä±n Åžampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± maÃ§ saat 22:00'de baÅŸlayacak ve beIN Sports'tan ÅŸifresiz yayÄ±nlanacak.

Galatasaray'Ä±n 2018-2019 UEFA Åžampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçÄ± olan Lokomotiv Moskova karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± beIN Sports'tan ÅŸifresiz olarak yayÄ±nlanacak.

Türkiyeli futbol izleyicisinin bu sezonki UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarÄ±ndan itibaren tanÄ±k olduÄŸu yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ krizi Åžampiyonlar Ligi'nde de kendini gösterdi. Artan döviz kuru sebebiyle TV kanallarÄ± yayÄ±n haklarÄ± anlaÅŸmasÄ±na yanaÅŸmazken bu akÅŸam 22:00'de Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasÄ±nda oynanacak Åžampiyonlar Ligi maçÄ±nÄ±n yayÄ±ncÄ±sÄ±, maça 5 saatten az bir süre kala netleÅŸti. beIN Sports, bu akÅŸam 22:00'de baÅŸlayacak olan Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Åžampiyonlar Ligi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± beIN Sports Haber ve beIN Sports HD1 kanallarÄ±ndan ÅŸifresiz olarak yayÄ±nlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

FotoÄŸraf: beIN Sports Haber canlÄ± yayÄ±n ekran görüntüsü

Tivibu'nun UEFA Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için yaptÄ±ÄŸÄ± yayÄ±n anlaÅŸmasÄ± 2017-2018 sezonu sonunda biterken maçlarÄ±n yayÄ±n haklarÄ±nÄ± beIN Sports'un aldÄ±ÄŸÄ± söylentisi yayÄ±lmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. beIN Sports'un UEFA Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarÄ±nÄ± yayÄ±nlayacaÄŸÄ±na dair kanallarÄ±nda hiçbir reklam döndürmemesine raÄŸmen bu söylenti 2018-2019 Åžampiyonlar Ligi sezonunda ilk maçlarÄ±n oynanacaÄŸÄ± bugüne kadar geldi. Bugün ise Türkiye'deki futbol izleyicisine Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçÄ±na 5 saatten az bir süre kala net bir bilgi verilebildi. Tek bilinen ÅŸey ise TV kanallarÄ±nÄ±n, sürekli artan döviz kuru dolayÄ±sÄ±yla Türkiye'deki yayÄ±n haklarÄ±na yanaÅŸmaktan çekinmesi veya pazarlÄ±klarÄ±n çok uzun sürmesi.

Galatasaray'Ä±n 2018/19 Åžampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 17:42

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