Tahliye edilen avukatlarÄ±n yeniden tutuklanmasÄ±na tepki

AvukatlarÄ±n tahliyenin ardÄ±ndan yeniden tutuklanmasÄ±na tepkiler sÃ¼rÃ¼yor. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda 'Mahkeme, kararÄ±ndan neden vazgeÃ§ti?' denildi.

Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP), ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu (ÇAG), HalkÄ±n Hukuk Bürosu (HHB) ve kapatÄ±lan ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) üyeleri, tahliye edildikten sonra savcÄ±nÄ±n itirazÄ± üzerine tekrar tutuklanan arkadaÅŸlarÄ±na destek olmak için Ä°zmir’de eylem yaptÄ±.

Ä°zmir Adliyesi önünde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan Avukat ErdoÄŸan AkdoÄŸdu “MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bulunduklarÄ± hücreden çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünen heyet, ne olmuÅŸtur ki aradan 24 saat dahi geçmeden bu kararÄ±ndan vazgeçmiÅŸtir?” diye sordu. 37’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± ve üyelerinin kamuoyuna açÄ±klama borçlu olduÄŸunu söyleyen AkdoÄŸdu, “7-8 saat önce ve savcÄ±lÄ±k mütalaasÄ± da tutuklamanÄ±n devamÄ± yönündeyken ‘Suçun vasÄ±f ve mahiyetinin deÄŸiÅŸmesi ihtimali, AÄ°HM, uzun tutukluluk ve sanÄ±klarÄ±n aynÄ± zamanda avukat olmasÄ±’ diyerek avukat meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tutukluluklarÄ±na son verdikten sonra mahkemeyi bu kararÄ±ndan caydÄ±ran, döndüren sebep nedir? Bu karar gerçekten bir mahkeme kararÄ± mÄ±dÄ±r? Üstelik duruÅŸma sÄ±rasÄ±nda mahkemenin karÅŸÄ±sÄ±nda, avukat dostlarÄ±mÄ±z gözlerimizin önünde darbedildiler ve tekme tokat ÅŸiddete maruz kaldÄ±lar. Ey yargÄ±çlar size sadece tarihe bakÄ±n ve geleceÄŸinizi görün demek istiyoruz. UnutmayÄ±nÄ±z, her ÅŸey unutulur gider bir gün ama adaletsizlik hiçbir zaman unutulmaz.” dedi. (MA)

Ä°HD: YARGIÇLAR HUKUKUN HERKESE LAZIM OLACAÄžINI UNUTMAMALI

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) HalkÄ±n Hukuk Bürosu ve ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸinden avukatlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. AvukatlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r tutuklu yargÄ±lanmaktayken 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde ilk duruÅŸmaya çÄ±ktÄ±larÄ± ve 14 Eylül günü duruÅŸma sonunda tahliye edildikleri belirtilen açÄ±klamada, 17 avukatÄ±n tutukluluÄŸundaki hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tahliye gerekçesinde de yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. Tahliye gerekçesinde “suçun vasÄ±f ve mahiyetinin deÄŸiÅŸmesi ihtimali yani yargÄ±lananlarÄ±n suç iÅŸlemediÄŸi kanaati, AÄ°HM’in tutukluluk kriterleri ve ihlal kararlarÄ± ve sanÄ±klarÄ±n avukat olmasÄ±” yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, “Bu gerekçeleri hukuk camiasÄ±ndan pek çok isim takdirle karÅŸÄ±lamaktaydÄ± ki savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tahliye kararÄ±na itiraz etmesi ve bu itirazÄ±n aynÄ± mahkemece kabul edilmesiyle 12 avukat hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Bu karar üzerine adliyeye kendisi giden Av. Selçuk KozaÄŸaçlÄ± ve 5 avukat tutuklandÄ±” denildi.

'TUTUKLU AVUKATLAR SERBEST BIRAKILMALI'

Tahliye kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan henüz 24 saat bile geçmeden aynÄ± hâkimler tarafÄ±ndan yeniden tutuklama kararÄ± verilmesinin yargÄ±nÄ±n nasÄ±l bir baskÄ± altÄ±nda olduÄŸunu gösterdiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, “Hatta baskÄ±dan öte emir-talimat iliÅŸkisi içerisinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, siyasetin yargÄ±ya tam anlamÄ±yla hâkim olduÄŸunu ve yargÄ±çlarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bir kez daha ortaya koymuÅŸtur. YargÄ±çlar, Türkiye’nin hÄ±zla deÄŸiÅŸen siyasetinde hukukun herkese bir gün lazÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ± unutmamalÄ±dÄ±r. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yargÄ±çlarÄ±n her türden baskÄ±dan uzak tutulmasÄ± için harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu hukuksuzluÄŸa karÅŸÄ±, tüm kamuoyunu daha duyarlÄ± olmaya davet ediyor, tutuklu avukatlarÄ±n biran önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Avukat SelÃ§uk KozaÄŸaÃ§lÄ± yeniden tutuklandÄ±, avukatlarÄ± darbedildi

YENÄ°DEN TUTUKLANAN AVUKATLARA ADANA’DAN DESTEK

FotoÄŸraf: Evrensel

Adana'daki ÇHD üyeleri de basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Adana Adliyesi TaÅŸ Bina önünde açÄ±klamayÄ± okuyan Av. Ali AkÄ±ncÄ±, kararÄ± veren Ä°stanbul 37’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne seslenerek “Ä°ster kulaÄŸÄ±nÄ±za fÄ±sÄ±ldandÄ±ÄŸÄ±ndan ister emir verilmiÅŸ olsun hangi saikle hareket etmiÅŸ olursanÄ±z olun kendi verdiÄŸiniz kararÄ±n arkasÄ±nda duramadÄ±nÄ±z. Üzerinizdeki cübbeleri çÄ±karÄ±n ve hiç olmazsa utanÄ±n ve istifa edin” dedi.

“ADALET MÜCADELESÄ°NÄ° BIRAKMAYACAÄžIZ”

AvukatlarÄ±n AÄ°HM'in uzun tutukluluk tahliye gerekçesinde ile ilgili kararlarÄ±, suç vasfÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesi ihtimali, sanÄ±k avukatlarÄ±n savunmalarÄ±nÄ± vermiÅŸ olmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, avukat olmalarÄ±na özel bir vurgu yapÄ±larak tahliye edildiklerini dile getiren AkÄ±ncÄ±, ancak 7 saat içinde tutuklama kararÄ± verildiÄŸine dikkat çekti. Adalet mücadelesinden bÄ±kmaycaklarÄ±nÄ± ifade eden AkÄ±ncÄ±, “Böyle ne yorulur, ne bÄ±karÄ±z, ne de umutsuzluÄŸa kapÄ±lÄ±rÄ±z. Öfkemiz, her daim üzüntümüze baskÄ±n gelir! Bir de her daim hatÄ±rlarÄ±z! Hiç ÅŸüpheniz olmasÄ±n, biz haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, adaletsizliÄŸi, düÅŸmanca saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±zÄ± asla ve asla unutmayÄ±z” dedi.

ADANA BAROSU: “Ä°MZA KURUMADAN YENÄ°DEN KARAR VERÄ°LMESÄ° SKANDAL”

Adana Barosu adÄ±na konuÅŸan Adana Barosu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sabahattin GümüÅŸ, karar veren mahkemenin imzasÄ±nÄ±n mürekkebi dahi kurumadan, dosyaya yeni bir delil ya da iddia girmeden kendi kararÄ±nÄ± yok sayarak karar vermesinin skandal olduÄŸunu ifade etti. Barolar olarak kararÄ±n verilmesinden itibaren tepkilerini dile getirdiklerini ifade eden GümüÅŸ, kararÄ±n düzeltilmesini istedi. (Adana/EVRENSEL)

HDP: ADALET BAKANI DERHAL Ä°STÄ°FA ETMELÄ°

AvukatlarÄ±n yeniden tutuklamasÄ±na HDP Hukuk ve Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu Sözcüsü AyÅŸe Acar BaÅŸaran da tepki gösterdi. “Siyasi iktidar savcÄ±lÄ±k baskÄ±sÄ± ile zapturapt altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± mahkeme ve yargÄ±çlara taleplerini zorla kabul ettirmektedir.” diyen BaÅŸaran ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “YargÄ±ç güvencesi olmadÄ±ÄŸÄ± için yargÄ±çlar emniyet üzerinden, istihbarat üzerinden kendilerine iletilen talimatlarÄ± uygulamak zorunda bÄ±rakÄ±lmaktadÄ±r. Bu hukuksuzluk karÅŸÄ±sÄ±nda HSK’nÄ±n resen ve derhal soruÅŸturma yapmasÄ±, Adalet BakanÄ±’nÄ±n bu hukuksuzluklar karÅŸÄ±sÄ±nda istifa etmesi gerekmektedir. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 16:56

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