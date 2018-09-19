3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri adliyede: 28 iÅŸÃ§inin tutuklanmasÄ± istendi

SavcÄ±lÄ±ÄŸa Ã§Ä±karÄ±lan iÅŸÃ§ilerden 43'Ã¼nÃ¼n ifadesini almayan savcÄ±, 15 iÅŸÃ§i iÃ§in adli kontrol istedi, 28 iÅŸÃ§iyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto ettikleri için 15 Eylül gece yarÄ±sÄ± baskÄ±nÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan 400'den fazla iÅŸçiden bir kÄ±smÄ± emniyette serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±, hâlâ gözaltÄ±nda tutulan iÅŸçiler savcÄ±lÄ±k sorgularÄ± için ikiÅŸerli gruplar halinde GaziosmanpaÅŸa (GOP) Adliyesi’ne getirilmeye baÅŸlandÄ±. Adliyeye getirilen 43 iÅŸçiden 15'i adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi, 28 iÅŸçi ise tutuklama talebi ile Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi. Adli kontrol ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliÄŸine sevk edilen iÅŸçiler kimlik tespiti için salona alÄ±ndÄ±. Hakimlik sorgularÄ± birazdan baÅŸlayacak.

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla 14 Eylül’de eylem yapan 3. HavalimanÄ± iÅŸçileri, aynÄ± gece koÄŸuÅŸlarÄ± basÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GözaltÄ±ndaki iÅŸçilere, “2911 muhalefet”, “ÇalÄ±ÅŸma hürriyetinin ihlali”, “Kamu malÄ±na zarar vermek”, “Halki kin nefret düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek”, “Genel güvenliÄŸin kasten tehlikeye sokulmasÄ±”, “Görevi yaptÄ±rmamak için direnme” suçlamalarÄ± yöneltiliyor. Ä°ÅŸçilerin aileleri ve HDP Milletvekilleri Ali KenanoÄŸlu, Zeynel Özen, DilÅŸad Canbaz Kaya ve Erkan BaÅŸ adliye önünde gözaltÄ±na alÄ±nanan iÅŸçilerin getirilmesini bekliyor.

Jandarma eÅŸliÄŸinde ikiÅŸerli gruplar halinde getirilen iÅŸçiler, “Direne direne kazanacaÄŸÄ±z”, “Ä°nÅŸaat iÅŸçisi köle deÄŸildir”, “Ä°nsanlÄ±k onuru iÅŸkenceyi yenecek” sloganlarÄ±yla adliyeye girdiler. Jandarmalar slogan atan iÅŸçilerin aÄŸÄ±zlarÄ±nÄ± kapatarak müdahale etti.

28 Ä°ÅžÇÄ° TUTUKLANMA TALEBÄ°YLE MAHKEMEYE SEVK EDÄ°LDÄ°

GözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n fazla olmasÄ± sebebiyle sorgularÄ±n birden çok savcÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Åžu ana kadar gözaltÄ±ndaki 43 kiÅŸi savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. SavcÄ±, adliyeye getirilen 43 iÅŸçinin ifadesini almadÄ±. 15 iÅŸçi adli kontrol uygulamasÄ± talep edildi, 28 iÅŸçi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi. Ä°ÅŸçilerin, “Kamu malÄ±na zarar verme”, “Polise mukavemet”, “ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Kanunu’na muhalefet”, “Ä°ÅŸ ve çalÄ±ÅŸma hürriyetinin ihlali” iddialarÄ±yla tutuklanmalarÄ± istendi.

SavcÄ± adli kontrol talebine, kuvvetli suç ÅŸüphesi, kaçma ÅŸüphesi, delilleri yok etme ÅŸüphesi bulunmasÄ±, tanÄ±k, maÄŸdur veya baÅŸkalarÄ± üzerinde baskÄ± giriÅŸiminde bulunacaklarÄ± iddiasÄ±nÄ± dayanak yaptÄ±.

SavcÄ± Ali Özgilik, tutuklama talebine gerekçe olarak ise, iÅŸçilerin jandarma baskÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda slogan atarak kolluk kuvvetinin müdahalesine engel olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, “Grup DireniÅŸ” isimli WhatsApp grubu oluÅŸturmalarÄ±nÄ± gösterdi.

JANDARMA ÅžANTÄ°YEDE ARAMA YAPTI

JandarmanÄ±n sorgular sÄ±rasÄ±nda iÅŸçilerin 3. HavalimanÄ± ÅŸantiye alanÄ±ndaki yatakhanelerine girdiÄŸi ve arama yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi geldi. SavcÄ±lÄ±k sorgusunun hemen öncesinde yapÄ±lan arama “tutuklama için delil üretme çabasÄ± mÄ±” sorusunu akÄ±llara getirdi.

Adliye önünde çok sayÄ±da sivil ve çevik kuvvet polisi ile jandarma ekipleri yoÄŸun güvenlik önlemleri aldÄ±. Akrep ve toma da adliye önünde konuÅŸlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.

Adli kontrol ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliÄŸine sevk edilen iÅŸçiler kimlik tespiti için salona alÄ±ndÄ±. Hakimlik sorgularÄ± birazdan baÅŸlayacak.

Son olarak 24 iÅŸçinin sorgularÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Tüm iÅŸçilerin sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan avukatlarÄ±n savunmalarÄ±na geçilecek. Tutuklama ya da serbest bÄ±rakma kararÄ± tüm sorgular ve savunmalar bittikten sonra toplu olarak deÄŸerlendirilecek.

Adliyede iÅŸçilere uygulanan ÅŸiddetin tanÄ±ÄŸÄ±yÄ±z. Ä°ÅŸçilere ilk gözaltÄ± anÄ±nda, yasak sorgu yöntemleriyle iÅŸkence edilerek, avukat görüÅŸü engellenerek ifade alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Buna raÄŸmen Jandarma fezlekesinde suç delili yoktur. Tüm soruÅŸturma süreci gibi tutuklama talebi de eziyettir. https://t.co/1kWePbbb1B — Demokrasi Ä°çin Hukuk (@DiHukukcular) 18 Eylül 2018

HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine iÅŸkence iddiasÄ±

Akit yazarÄ± Mehtap YÄ±lmaz, 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerine hakaret etti

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etti

Devlet 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±na ne zaman gider?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 00:21

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