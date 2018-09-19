Pyongyang'daki tarihi Kore zirvesinde nÃ¼kleer silahsÄ±zlanma anlaÅŸmasÄ±

Kuzey Kore, ABD'nin gerekli adÄ±mlarÄ± atmasÄ± halinde, Dongchang-ri bÃ¶lgesindeki test alanÄ±nÄ±n ve fÃ¼ze fÄ±rlatma rampasÄ±nÄ±n kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Güney Kore CumhurbaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yarÄ±madanÄ±n nükleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda daha fazla adÄ±m atacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Kore YarÄ±madasÄ±, tarihe geçecek bir zirveye daha ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un ile bu yÄ±lki 3. görüÅŸmesi için dün Pyongyang'a gitti. Moon, bu ziyaret sonucu son 11 yÄ±lda Kuzey Kore'ye giden ilk Güney Kore lideri oldu.

Moon Jae-in ve First Lady Kim Jong-sook'u, uçaÄŸÄ±n indiÄŸi Sunan UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda Kim Jong-un, kÄ±z kardeÅŸi Kim Yo-jong ve eÅŸi Ri Sol-ju bizzat karÅŸÄ±ladÄ±.

FotoÄŸraf: Pyongyang Press Corps/POOL/EPA-AA

HavalimanÄ±nda ellerinde Kuzey Kore ve BirleÅŸik Kore bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan yüzlerce kiÅŸi de hazÄ±r bulundu.

Moon'a 21 Eylül'e kadar sürecek resmi ziyaretinde Samsung, LG ve Hyundai Moto gibi teknoloji devlerinin üst düzey isimleri de eÅŸlik ediyor. Heyette ayrÄ±ca Güney Koreli ÅŸarkÄ±lar Ailee ve Zico da bulunuyor. ÅžarkÄ±cÄ±larÄ±n zirve kapsamÄ±ndaki bir organizasyonda sahneye çÄ±kmasÄ± bekleniyor.

FotoÄŸraf: Pyongyang Press Corps/POOL/EPA-AA

Zirvenin baÅŸlangÄ±cÄ±nda Kim, Moon’a BaÅŸkan Donald Trump’la Haziran ayÄ±nda düzenlenen zirveye arabuluculuk yaptÄ±ÄŸÄ± için teÅŸekkür etti.

Moon ise Güney Kore’de düzenlenen KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±’na bir delegasyon gönderme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± için Kim’e teÅŸekkürlerini ileterek karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

TEST ALANI VE FÜZE FIRLATMA RAMPASI KAPATILACAK

Yonhap ajansÄ±nÄ±n haberine göre, Güney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin baÅŸkenti Pyongyang'da yapÄ±lan zirvenin ikinci gününde bir araya geldi.

Zirvenin ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulunan Moon, Kuzey Kore lideri Kim'in ABD'nin gerekli adÄ±mlarÄ± atmasÄ± halinde Dongchang-ri bölgesindeki test alanÄ±nÄ±n ve füze fÄ±rlatma rampasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± bir heyetin gözetiminde kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini belirtti.

Moon, Kuzey Kore ve ABD arasÄ±nda görüÅŸmelerin en yakÄ±n zamanda tekrar baÅŸlamasÄ±nÄ± ümit ettiÄŸini dile getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim de zirvede Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki nükleer silahlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda mutabakata vardÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Kim, Pyongyang'daki görüÅŸmelerin Kuzey ve Güney arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinde yeni bir safha açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Zirvenin ardÄ±ndan yayÄ±mlanan bildiride, ABD'nin gerekli adÄ±mlarÄ± atmasÄ± halinde, Kuzey Kore'nin yarÄ±madanÄ±n nükleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda daha fazla adÄ±m atacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Bildiride, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin uluslararasÄ± spor organizasyonlarÄ±na birlikte katÄ±lmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz OlimpiyatlarÄ±'na ev sahipliÄŸi yapma konusunda birlikte çalÄ±ÅŸacaklarÄ± ifade edildi.

AyrÄ±ca Kuzey ve Güney Kore'nin Panmunjom sÄ±nÄ±r köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayÄ±nlardan temizlenmesi ve sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda da mutabakata vardÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

TRUMP: HEYECAN VERÄ°CÄ°

Öte yandan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, geliÅŸmeleri "heyecan verici" olarak nitelendirdi.

Trump, "Kim Jong Un, son müzakereler sonucunda nükleer denetimlerin yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve bir test alanÄ±yla fÄ±rlatma rampasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± uzmanlar eÅŸliÄŸinde kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± kabul etti. Bu süreçte yeni füze ve nükleer testler yapÄ±lmayacak." ifadelerini kullandÄ±.

Kuzey ve Güney Kore'nin 2032 OlimpiyatlarÄ±'na ev sahipliÄŸi için baÅŸvuru yapacaÄŸÄ±na iliÅŸkin Trump, bu geliÅŸmelerin heyecan verici olduÄŸunu kaydetti.

Dün de bir araya gelen Moon ve Kim, barÄ±ÅŸ için ortak çabalarÄ±nÄ± sürdürme sözü vermiÅŸti.

Üçüncü kez bir araya gelen liderler, üç gün sürecek zirvede Kuzey Kore’nin Washington’la yürütülen görüÅŸmeleri sürdürmesinin yanÄ± sÄ±ra ekonomik iliÅŸkiler ve barÄ±ÅŸ konularÄ± görüÅŸülüyor.

NE OLMUÅžTU?

Moon ve Kim, 27 Nisan'da iki ülke sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Panmunjom AteÅŸkes Köyü'nde bir araya gelmiÅŸti. Zirve sonunda yayÄ±mlanan ortak açÄ±klamada, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nükleer silahlardan tamamen arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± ve mevcut ateÅŸkesin kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na dönüÅŸtürülmesi için görüÅŸmelere baÅŸlama konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

Moon, 27 Nisan'daki görüÅŸmede Kim'in isteÄŸi üzerine Kim'le el ele tutuÅŸup önce sÄ±nÄ±rÄ±n Kuzey Kore tarafÄ±na geçmiÅŸ, ardÄ±ndan Güney Kore tarafÄ±na geri dönmüÅŸtü.

Ä°ki lider, nisan ayÄ±nda yapÄ±lan tarihi zirvenin ardÄ±ndan 26 MayÄ±s'ta da bir araya gelmiÅŸ ve ülkeleri arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ sürecini ele almÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey Kore'ye ayak basan son Güney Kore liderleri, 2000 yÄ±lÄ±nda Kim Dae-jung ve 2007 yÄ±lÄ±nda Roh Moo-hyun olmuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

Tarihi ABD-Kuzey Kore zirvesinde imzalar atÄ±ldÄ±

Kore YarÄ±madasÄ±â€™nda medyatik barÄ±ÅŸ zirvesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 11:57

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