11 yÄ±l sonra bir ilk: GÃ¼ney Kore lideri, Kuzey Kore'de

GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yÄ±lki 3. gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi iÃ§in Pyongyang'a gitti.

Kore YarÄ±madasÄ±, tarihe geçecek bir zirveye daha ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un ile bu yÄ±lki 3. görüÅŸmesi için Pyongyang'a gitti. Moon, böylece son 11 yÄ±lda Kuzey Kore'ye giden ilk Güney Kore lideri oldu.

Moon Jae-in ve First Lady Kim Jong-sook'u, uçaÄŸÄ±n indiÄŸi Sunan UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda Kim Jong-un, kÄ±z kardeÅŸi Kim Yo-jong ve eÅŸi Ri Sol-ju bizzat karÅŸÄ±ladÄ±.

FotoÄŸraf: Pyongyang Press Corps/POOL/EPA-AA

HavalimanÄ±nda ellerinde Kuzey Kore ve BirleÅŸik Kore bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan yüzlerce kiÅŸi de hazÄ±r bulundu.

Moon'a 21 Eylül'e kadar sürecek resmi ziyaretinde Samsung, LG ve Hyundai Moto gibi teknoloji devlerinin üst düzey isimleri de eÅŸlik ediyor. Heyette ayrÄ±ca Güney Koreli ÅŸarkÄ±lar Ailee ve Zico da bulunuyor. ÅžarkÄ±cÄ±larÄ±n zirve kapsamÄ±ndaki bir organizasyonda sahneye çÄ±kmasÄ± bekleniyor.

ÇÄ°N'DEN ZÄ°RVEYE DESTEK

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin Pyongyang’daki görüÅŸmesine dair ”Kuzey Kore ve Güney Kore’nin temas ve diyaloÄŸu sürdürmelerini, Panmunjom Deklarasyonu'nu uygulamalarÄ±nÄ± görmekten memnuniyet duyuyor ve destekliyoruz.” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Moon ve Kim, 27 Nisan'da iki ülke sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Panmunjom AteÅŸkes Köyü'nde bir araya gelmiÅŸti. Zirve sonunda yayÄ±mlanan ortak açÄ±klamada, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nükleer silahlardan tamamen arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± ve mevcut ateÅŸkesin kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na dönüÅŸtürülmesi için görüÅŸmelere baÅŸlama konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

Moon, 27 Nisan'daki görüÅŸmede Kim'in isteÄŸi üzerine Kim'le el ele tutuÅŸup önce sÄ±nÄ±rÄ±n Kuzey Kore tarafÄ±na geçmiÅŸ, ardÄ±ndan Güney Kore tarafÄ±na geri dönmüÅŸtü.

Ä°ki lider, nisan ayÄ±nda yapÄ±lan tarihi zirvenin ardÄ±ndan 26 MayÄ±s'ta da bir araya gelmiÅŸ ve ülkeleri arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ sürecini ele almÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey Kore'ye ayak basan son Güney Kore liderleri, 2000 yÄ±lÄ±nda Kim Dae-jung ve 2007 yÄ±lÄ±nda Roh Moo-hyun olmuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

Tarihi ABD-Kuzey Kore zirvesinde imzalar atÄ±ldÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 14:21

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