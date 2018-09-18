Finlandiyaâ€™da Move! testi Ã¶ÄŸrencinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanÄ±nca durduruldu

Finlandiyaâ€™da Ã¶ÄŸrencilerin kondisyonlarÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in uygulanan â€˜Move!â€™ testi sÄ±rasÄ±nda bir Ã¶ÄŸrenci yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Testler durduruldu.

Murat KUSEYRÄ°

Finlandiya’da iki yÄ±l önce öÄŸrencilerin kondisyonlarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmek yürürlüÄŸüne konulan ‘Move!’ uygulamasÄ±, bir öÄŸrencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle durduruldu.

Finlandiya’da 2016 yÄ±lÄ±nda ilkokul 5 ila 8. sÄ±nÄ±f öÄŸrencilerinin kondisyonlarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmek için ‘Move!’ adÄ±nÄ± verdiÄŸi uygulamayÄ± yürürlüÄŸe koydu. Görece güç olduÄŸu söyleyen testlere ÅŸimdiye kadar 100 bin civarÄ±nda çocuk katÄ±ldÄ±. Medyada sÄ±k sÄ±k testlerin ilk okul öÄŸrencilerinin kondisyonlarÄ±nÄ±n beklentilerin altÄ±nda olduÄŸu gösterdiÄŸi deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±. Ilta-Sanomat gazetesinde yer alan haberde öÄŸrencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle sonuçlanan testin Esbo ilinin Distby semtinde meydana geldiÄŸi belirtildi.

Jimnastik derslerinde öÄŸrencilere dayanÄ±klÄ±lÄ±k testleri yaptÄ±rÄ±lÄ±yor. ÖÄŸrenciler spor salonunda önce 20 metre ileri daha sonra da 20 metre geriye koÅŸuyor. Giderek süratlerini artÄ±rÄ±yor ve güçleri yetene kadar 20 metre ileri ve geri koÅŸmayÄ± sürdürüyorlar. Esbo’da ilk okul 8. sÄ±nÄ±fÄ±na giden bir erkek öÄŸrenci, söz konusu testi yaparken aniden fenalaÅŸtÄ±. GötürüldüÄŸü hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Esbo Ä°l EÄŸitim Müdürü Aulis Pitkele, yaÅŸanan trajik olaydan sonra “Move!” testlerinin güvenli ve öÄŸrencilerin yeteneklerini ölçmek için uygun bir yöntem olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Medyaya açÄ±klamalar yapan EÄŸitim ve Kültür BakanÄ± Sanni Grahn-Laasonen, ölüm haberinin sarsÄ±cÄ± olduÄŸunu söyledi ve yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren çocuÄŸun ailesi ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Grahn-Laasonen, EÄŸitim ve Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olayÄ± ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak araÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± varsaydÄ±ÄŸÄ±nÄ±, uzmanlarla istiÅŸare halinde olana açÄ±lÄ±k kazandÄ±rdÄ±ktan sonra nelerin deÄŸiÅŸtirilmesi gerektiÄŸine karar vereceklerini söyledi.

AralarÄ±nda Helsinki'nin de bulunduÄŸu pek çok belediye, “Move!” testlerinin çocuklar için uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lana kadar testleri durdurmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 12:48

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