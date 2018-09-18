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LÃ¼ks giyim maÄŸazasÄ± Bilstore'un TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m ÅŸubeleri kapandÄ±
LÃ¼ks giyim markalarÄ±nÄ±n Ã¼rÃ¼nlerini satan Bilsar ÅŸirketi, TÃ¼rkiyeâ€™de â€˜Bilstoreâ€™ markasÄ±yla satÄ±ÅŸ yapan tÃ¼m maÄŸazalarÄ±nÄ± kapatma kararÄ± aldÄ±.
Lüks giyim markalarÄ±nÄ±n ürünlerini satan Bilsar ÅŸirketi, yükselen döviz kurlarÄ± nedeniyle satÄ±ÅŸlarÄ±n düÅŸmesi ve maliyetlerin artmasÄ± sonrasÄ± Türkiye’de ‘Bilstore’ markasÄ±yla satÄ±ÅŸ yapan tüm maÄŸazalarÄ±nÄ± kapatma kararÄ± aldÄ±.
Bilsar Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Selman Bilal, Sözcü'den Derin Gökçe'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Türkiye'deki tüm Bilstore maÄŸazalarÄ±nÄ± kapattÄ±k. Malum yaÅŸanan ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle ihracata yöneldik. Bu sebepten dolayÄ± Bilstore maÄŸazalarÄ±nÄ±n faaliyetlerini durdurduk" dedi.
Türkiye'de 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana faaliyet yürüten Bilstore, maÄŸazalarÄ±nda lüks markalarÄ±n seçilmiÅŸ kÄ±yafetlerini, aksesuarlarÄ±nÄ± ve elektronik cihazlarÄ±nÄ± satÄ±yordu.
Bilstore'un NiÅŸantaÅŸÄ±, Kanyon, Erenköy, Akmerkez ve Tünel gibi merkezi popüler alÄ±ÅŸveriÅŸ güzergahlarÄ±nda maÄŸazalarÄ± vardÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
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